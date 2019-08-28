С 2020 года камеры фиксации начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО
Камера ГИБДД © KM.RU
Штрафовать автомобилистов за отсутствие ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации правонарушений, начнут в I квартале 2020 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Максима Акимова.
«У нас уже более 5,5 тыс. автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладание полисом», - сказал Акимов.
Планировалось, что после пилота в Москве система может быть распространена на другие регионы.