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С 2020 года камеры фиксации начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО

21:17 28.08.2019
Камера ГИБДД
Камера ГИБДД © KM.RU
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Штрафовать автомобилистов за отсутствие ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации правонарушений, начнут в I квартале 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Максима Акимова.

«У нас уже более 5,5 тыс. автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладание полисом», - сказал Акимов.

Планировалось, что после пилота в Москве система может быть распространена на другие регионы.

Темы: Автомобильный транспорт в России, Автоновости
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2019, 22:41
Гость: Главная

задача "нашей власти" всех оштрафовать по самое не балуйся.
Чтобы не очень-то!
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