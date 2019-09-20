Как выбрать лучшую автошколу?

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Перед заключением договора рекомендуется поинтересоваться репутацией автошколы

Основные сведения

Отточенные навыки вождения можно получить только в хорошей автошколе. Новичку достаточно сложно отыскать подходящее учебное заведение. Естественно, можно обращаться к тем компаниям, которые на слуху. К примеру, одна из них находится по ссылке chempionauto.ru. Но есть еще ряд особенностей, о которых следует знать.

О наличии лицензии

У автошколы обязательно должен быть данный документ. Если его нет, то никто не может гарантировать вам актуальных знаний. Кроме того, после обучения вам не дадут водительские права. Обратившись в автошколу, первым же делом просите лицензию. У нее есть срок действия. Важно, чтобы он не закончился во время вашего обучения. Если документ вам предоставят, то это будет говорить о добросовестности компании.

Стоимость обучения

Многие автошколы сегодня стремятся заполучить как можно больше учеников, заманив их низкими ценами. Чересчур низкая стоимость говорит о том, что компания на всем экономит. На:

• состоянии помещений;

• квалификации учителей;

• автомобилях.

Помните о том, что зачастую уже в процессе обучения с вас могут запросить денежные средства за горюче-смазочные материалы.

Отзывы обучающихся

Перед заключением договора рекомендуется поинтересоваться репутацией автошколы. Существуют специальные агрегаторы, где вы можете сразу же посмотреть отзывы о популярных компаниях. Помните о том, что угодить всем не получится. Даже у самой лучшей автошколы может быть несколько негативных рецензий. Желательно расспросить своих знакомых. Вполне возможно, что кто-то из них уже пользовался услугами определенной автошколы и остался доволен.

Автопарк и оборудование

Это особенно важный пункт. При первом посещении вам обязательно должны показать аудитории. В них должно быть комфортно. Обязательно попросите, чтобы вам показали площадку для практических занятий.

В автопарке не обязательно должны быть современные иномарки. Старые автомобили - это отличный тренажер. Если вы научитесь ездить на них, то без проблем сможете пересесть на более комфортабельные модели.

Гораздо важнее осмотреть площадку, на которой вы будете тренироваться. Здесь должна быть четкая разметка, достаточно место для того, чтобы разъехаться с другими учениками. Посмотрите, все ли тренажеры на месте. Достаточно часто на площадках нет эстакады. Это плохой признак, так как на экзамене с вас запросят подъем и спуск с нее.