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Honda решила полностью отказаться от дизельных двигателей

11:52 26.09.2019
Honda e. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Руководство компании Honda приняло решение сделать ставку на автомобили с электрической силовой установкой и к 2021 году намерено полностью отказаться от дизельных двигателей.

Согласно планам компании, к 2025 году электрическую версию получит каждая модель марки, которая продается в Европе, сообщает Reuters.

Также предполагается, что примерно две трети всех моделей Honda к 2030 году станут экологически чистыми.

Напомним, Honda представила серийную версию электромобиля нового поколения Honda e на Международном автосалоне во Франкфурте.

Автомобиль оснащается электрическим мотором мощностью 136 и 154 л.с. (крутящий момент до 315 Нм), а одной зарядки аккумулятора хватает примерно на 220 км пути. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд.

Ожидается, что следующей новинкой станет новое поколение Jazz. Автомобили будут доступны европейским покупателям только в версии гибрида и появятся в 2020 году.

Темы: Автоновости, Honda
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