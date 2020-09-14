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Минтранс готовит масштабные изменения в ПДД

06:56 14.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Минтранс совместно с ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, в первую очередь речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей: лимит на пропускаемость света лобовым стеклом предложено изменить с 75% до 70. Тонировка других стекол не нормируется.

Также в машине можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ. 

Отдельный пункт ПДД посвящен так называемым средствам индивидуальной мобильности. К ним отнесены электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и т.п. 

Так, ребенок до 7 лет может использовать такие средства передвижения только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. Дети до 14 лет смогут уже передвигаться в этих местах в одиночку. После 14 лет подросток сможет пользоваться велополосами и тротуарами, при их отсутствии будет разрешен выезд на обочину в случае, если у транспортного средства есть тормоза, фонарь и катафоты.

Отдельно в проекте прописан и запрет на использования средств индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения.

Темы: Правила дорожного движения, ГИБДД России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
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14.09.2020, 13:41
Гость: Не Мойша

То потухнет-то погаснет...
14.09.2020, 12:46
Гость: Андрей

А вот интересно, как они будут контролировать одно-двухколёсные формы жизни?Заставят получать номера или проведут чипирование? Вообще-то я за права этих форм жизни - пусть проходят обучение, сдают экзамены и получают права, ибо сильно настохорошели. А так же сильно настохорошели постоянные изменение в ПДД. Какой-то законотворческий флуд. Года не проходит без изменений.
14.09.2020, 12:18
Гость: Скептик

Раньше спрашивали, как это отразится на евреях...
14.09.2020, 11:34
Гость: Шило

Вот вместо, всей этой мелочной туфты и рекламной суеты, боролись бы с пьянством за рулем! Агрессивной ездой! Ужесточением законов по этим нарушениям. Ефремов, типичный пример!
14.09.2020, 10:59
Гость: Алексей

Эти нововведения улучшат безопасность на дорогах?
Все комментарии (8)
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