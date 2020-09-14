Минтранс готовит масштабные изменения в ПДД

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Минтранс совместно с ГИБДД разработали масштабный проект изменений в правила дорожного движения, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, в первую очередь речь идет о поправках, регулирующих тонировку автомобилей: лимит на пропускаемость света лобовым стеклом предложено изменить с 75% до 70. Тонировка других стекол не нормируется.

Также в машине можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, чьи параметры не регулируются конкретным ГОСТ.

Отдельный пункт ПДД посвящен так называемым средствам индивидуальной мобильности. К ним отнесены электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды, роликовые коньки и т.п.

Так, ребенок до 7 лет может использовать такие средства передвижения только в сопровождении взрослых на тротуарах и пешеходных дорожках. Дети до 14 лет смогут уже передвигаться в этих местах в одиночку. После 14 лет подросток сможет пользоваться велополосами и тротуарами, при их отсутствии будет разрешен выезд на обочину в случае, если у транспортного средства есть тормоза, фонарь и катафоты.

Отдельно в проекте прописан и запрет на использования средств индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения.