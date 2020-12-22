В Москве началось тестирование машин-беспилотников Сбербанка
На улицах Москвы начались испытания беспилотных автомобилей, разработанных "дочкой" Сбера Sber Automotive Technologies.
Как пишет "Интерфакс", компания получила необходимые разрешения для выезда на дороги общего пользования. За рулем беспилотников во время испытаний находится водитель, так как законодательство России не позволяет передвигаться беспилотным автомобилям без инженера.
В автомобилях-беспилотниках Сбера установлен бортовой компьютер собственной разработки, использующий карты 2ГИС.
Сколько машин участвует в испытаниях, не сообщается. Отмечается, что компания планирует довести парк беспилотных автомобилей до 10 к концу 2020 года.
Sber Automotive Technologies был создан в апреле 2020 года, с этого момента компания смогла разработать первую серию беспилотных автомобилей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
займется космосом?
Разница с амерами разительна: там клоун за госденьги впаривает электротележки и взрывающиеся ракеты, здесь за НАШИ вклады другой клоун с грехом пополам играется в заводные машинки и говорящие программки
Или завистникам бросаться с шулявского моста, если предварительно столбом с фонарем не зашибет.
Еврейское лобби в Сбере мечется, фантазирует и придумывает несуразицу. Гонора и амбиций много, мало мозгов. Эти могут только брать все готовое у своих на Западе, а нам впаривать мозги и зомбировать. Во всем либеральная ложь.
в траматологических отделениях московских больниц застилать свежее белье.