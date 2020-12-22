В Москве началось тестирование машин-беспилотников Сбербанка

13:59 22.12.2020

На улицах Москвы начались испытания беспилотных автомобилей, разработанных "дочкой" Сбера Sber Automotive Technologies.

Как пишет "Интерфакс", компания получила необходимые разрешения для выезда на дороги общего пользования. За рулем беспилотников во время испытаний находится водитель, так как законодательство России не позволяет передвигаться беспилотным автомобилям без инженера.

В автомобилях-беспилотниках Сбера установлен бортовой компьютер собственной разработки, использующий карты 2ГИС.

Сколько машин участвует в испытаниях, не сообщается. Отмечается, что компания планирует довести парк беспилотных автомобилей до 10 к концу 2020 года.

Sber Automotive Technologies был создан в апреле 2020 года, с этого момента компания смогла разработать первую серию беспилотных автомобилей.