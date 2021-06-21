Стоит ли приобретать авто с пробегом?

15:40 21.06.2021

Практически у каждого начинающего водителя при выборе автомобиля в голове появляется мысль: «Какой автомобиль приобрести: новый или с пробегом?».

С первого взгляда кажется, что новое авто – это лучшее решение, однако, это не всегда так, и зависит все от вашей ситуации. В этой статье мы обсудим плюсы приобретения автомобилей с пробегом.

Плюсы автомобиля с пробегом

1. Цена ниже, класс машины выше. Принцип следующий: если вы выбираете автомобиль, срок службы которого составил три-пять лет, есть огромная вероятность, что можно будет найти машину в прекрасном техническом состоянии. В случае, никто не отменял того, что авто с возрастом от пяти до семи лет – это плохо. Наоборот, цена будет снижена, при этом комплектация будет выше.

2. Обычно покупая подержанный автомобиль, вам не надо будет оплачивать установку какого-либо оборудования, ведь все это вещи (улучшенная система противоугона и так далее) ставит самый первый владелец автомобиля. В случае, если вам показалось, что каких-либо частей или элементов нет, вы сможете поторговаться с владельцем и снизить цену.

3. Еще один плюс – автомобилю с пробегом не нужна обкатка. Объясним на пальцах: когда вы покупаете новую машину, ее нужно «обкатать», то есть, водить мягко и плавно – не разгоняться до максимальной скорости, не напрягать двигатель и так далее. Так ездить нужно первые три тысячи километров. Подержанный автомобиль подразумевает собой езду в привычном режиме, что намного удобнее, особенно для начинающих водителей.

4. Пожалуй, самое важное преимущество – это огромный выбор автомобилей с пробегом. Рынок подержанных автомобилей максимально разнообразен, можно найти машину на любой вкус и цвет. И вам не придется бегать от одного дилерского салона к другому в поисках того самого идеального авто.

Важное правило

Существует одно правило, которому нужно следовать, чтобы купить хорошую подержанную машину – быть максимально внимательным. Перед тем, как приобрести авто с пробегом, узнайте всю детальную информацию, узнайте информацию о предыдущем владельце, о дефектах, в общем, о прошлом машины. Особенно это актуально тем, что впервые приобретает авто самостоятельно. Риск купить некачественную машину присутствует, но если серьезно подойти к этому вопросу, спокойно можно приобрести шикарный автомобиль по сниженной цене.

