В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП

© KM.RU, Алексей Белкин

Освещая происшествия с участием представителей органов власти, не стоит акцентировать внимание на должности человека, поскольку это может привести к ухудшению репутации у данной организации и ее порядочных сотрудников, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений – в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», – приводит слова Анатолия Выборного Газета.Ру.

Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и неважно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2021, 23:16
    Гость: Q

    Значит "не стоит акцентировать внимание на должности человека", а на национальности можно если он кавказец?

  2. 24.11.2021, 23:11
    Гость: о как!

    Странный подход.Идеализации власти!О людях судят по их делам,а о делах по их результатам.Народ должен знать своих "героев",уже и так много развелось всяких неприкасаемых и неподсудных.

  3. 24.11.2021, 23:07
    Гость: Alex

    В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП это "...может привести к ухудшению репутации у данной организации..".
    Ну почему же такое трепетное отношение к репутации виновников ДТП, а не
    потому ли ,что лица облеченные властными полномочиями мнят себя неподсудными и им все дозволено. Точно с такими требованиями могут выступить и многочисленные гильдии чиновников с требованием не упоминать ни фамилию, ни должность в рубрике "Коррупция в России" ,
    а то глядишь и не будет продвижения по службе.
    Ну и времена, ну и нравы.

  5. 24.11.2021, 22:57
    Гость: Иван Иваныч

    Надо вообще прекратить, освещать в СМИ, громкие ДТП, да ещё с избранниками народа!

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