В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП
Освещая происшествия с участием представителей органов власти, не стоит акцентировать внимание на должности человека, поскольку это может привести к ухудшению репутации у данной организации и ее порядочных сотрудников, заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
«Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека. Одни правонарушения, которые влекут уголовно-правовые последствия, совершаются намеренно — например, изнасилование, хищение, разбой и так далее. А другие без определенных намерений – в результате несчастного случая, ДТП в тех или иных обстоятельствах. По таким делам акцент смещать на должность [представителя] того или иного органа власти не совсем корректно, потому что формируется негативное мнение», – приводит слова Анатолия Выборного Газета.Ру.
Нередко случается, когда после возбуждения уголовного дела в суде человека могут оправдать. При этом негативный фон наносит непоправимый вред репутации, отметил депутат, и неважно, идет ли речь о конкретном человеке или организации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит "не стоит акцентировать внимание на должности человека", а на национальности можно если он кавказец?
Странный подход.Идеализации власти!О людях судят по их делам,а о делах по их результатам.Народ должен знать своих "героев",уже и так много развелось всяких неприкасаемых и неподсудных.
В Госдуме призвали СМИ не упоминать должности виновников резонансных ДТП это "...может привести к ухудшению репутации у данной организации..".
Ну почему же такое трепетное отношение к репутации виновников ДТП, а не
потому ли ,что лица облеченные властными полномочиями мнят себя неподсудными и им все дозволено. Точно с такими требованиями могут выступить и многочисленные гильдии чиновников с требованием не упоминать ни фамилию, ни должность в рубрике "Коррупция в России" ,
а то глядишь и не будет продвижения по службе.
Ну и времена, ну и нравы.
у нас порой. Честно жить не хочет.
Надо вообще прекратить, освещать в СМИ, громкие ДТП, да ещё с избранниками народа!