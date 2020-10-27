Параллельный импорт авто 2026: почему выгоднее везти из Кореи и Китая
Сосед по парковке в марте пригнал себе Kia Sorento из Кореи. Через полтора месяца после оплаты. Сэкономил, по его словам, около 900 тысяч против ценника официального дилера в Москве. И таких как он становится больше с каждым месяцем.
Если три года назад «привезти машину из-за границы» звучало как авантюра для гиков и перегонщиков со стажем, то сейчас это превратилось в массовую историю. Менеджеры, айтишники, врачи, пенсионеры. Люди, которые раньше брали Camry в трейд-ин и не задумывались. Им проще разобраться, чем переплачивать.
Чтобы не закопаться в посредниках и не нарваться на схему «деньги-тишина», большинство сначала смотрит, кто работает белым договором, а кто исчезает после предоплаты. Это сейчас базовая гигиена.
Что вообще произошло с рынком
Официальные дилеры в России в 2025-2026 продают в основном китайцев. Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda. Плюс отечественные Lada и Москвич. Корейцы, японцы, немцы либо ушли, либо стоят в салонах по цене квартиры в Твери.
И тут случилась арифметика, которую сложно игнорировать.
Toyota Camry 2022 года в Корее на аукционе стоит около 18-20 тысяч долларов. С доставкой, растаможкой, СБКТС и услугами компании выходит примерно 2,7-3 млн рублей под ключ. В московском салоне аналогичная машина с пробегом 30 тысяч - 4,5-5 млн. Разница покрывает ремонт, страховку и ещё на летнюю резину остаётся.
С китайцами ещё веселее. Zeekr 001, который у дилера идёт за 6,5 млн, из Китая привозят за 4,2-4,5. Потому что в Поднебесной он стоит в три раза дешевле, чем в их же салонах в Москве. Это не наценка дилера в чистом виде, там и логистика, и сертификация, и таможня. Но разрыв такой, что калькулятор начинает дымиться.
Почему люди перестали бояться
Раньше пригон ассоциировался с гаражным дядей Васей, который «всё устроит». Сейчас это индустрия. С офисами, договорами, юристами, страхованием груза, отслеживанием контейнера по номеру.
В декабре парень, который привёз Hyundai Palisade из Кореи показал приложение, где видно машину на стоянке в Пусане, фото с погрузки, GPS контейнера в Японском море, СВХ во Владивостоке. Всё прозрачно как стекло. Раньше за такое надо было лично летать в Сеул.
Плюс упростилась таможня для физлиц. Электронный ПТС оформляется онлайн, СБКТС делают аккредитованные лаборатории, утильсбор считается по понятной формуле. Сложно? Да. Невозможно? Нет.
Что выбирают чаще всего
- Корея. Безусловный лидер по легковым гибридам и кроссоверам. Hyundai Tucson, Kia Sorento, Genesis G80, Hyundai Palisade. Машины свежие, пробеги адекватные, состояние - корейцы свои авто берегут.
- Китай. Электрички и премиальные кроссоверы. Zeekr, Li Auto L7/L9, Lixiang, Voyah. То, что у нас стоит как новая квартира в Подмосковье, там продаётся как обычная семейная машина.
- Япония. Классика жанра. Toyota Land Cruiser Prado, RAV4, Lexus RX, Honda Vezel. Особенно с правым рулём для Дальнего Востока, но левый руль с японских аукционов тоже едет, просто через Эмираты.
- Германия и Европа в целом просели. Логистика длиннее, санкции жёстче, схемы хитрее. Возят, но это уже не массовая история.
Сколько реально экономии
Kia K5 2023, пробег 25 тысяч км. В Корее на Encar - 22 млн вон, это около 1,5 млн рублей. Доставка до Владивостока - 130-150 тысяч. Растаможка для физлица (двигатель 2.0, бензин) - примерно 700-800 тысяч с утильсбором. СБКТС, ЭПТС, оформление - ещё 60-80 тысяч. Услуги компании - 200-300 тысяч в зависимости от пакета. Итого: 2,6-2,8 млн под ключ в Москве.
У дилера такая же машина с похожим пробегом - от 3,8 млн. Разница - миллион. За миллион можно много чего сделать с машиной. Или просто оставить себе.
С электричками экономия ещё больше из-за льгот по утильсбору и нулевой пошлины на электромобили (пока действует).
Где подвох
Не идеально. Совсем не идеально.
- Сроки. Обещают 30-45 дней, по факту бывает 60-90. Контейнеры стоят в портах, документы задерживаются, таможня тормозит. Если машина нужна вчера, эта схема не для вас.
- Гарантия. Дилерской нет. Совсем. Заводская корейская/китайская в России не работает. Ломается - чините за свой счёт. Запчасти найти можно почти на всё, но иногда ждать.
- Скрутки и аварии. На корейских аукционах есть система оценки, но мошенники находят лазейки. Если компания экономит на инспекции, можно получить машину после серьёзного ДТП, замаскированного под «лёгкую царапину».
- И мошенники. Это, наверное, главное. Схемы простые: берут предоплату, тянут время, потом исчезают. Или привозят не ту машину. Или ту, но с проблемами, о которых молчали. Поэтому проверка компании до перевода денег - это не паранойя, это здравый смысл.
Что делать, если решился
Не вестись на самую низкую цену. Если кто-то предлагает привезти ту же машину на 300 тысяч дешевле рынка, там либо обман, либо проблемы со скрытыми доплатами на финише.
Смотреть договор. Реальный, с печатью юрлица, с прописанной ответственностью за сроки и состояние авто. Не «договорённость в телеграме».
Просить видеоосмотр перед покупкой на аукционе. Нормальные компании это делают по умолчанию, ненормальные начинают мямлить.
Проверять отзывы не только на сайте компании (там они нарисованные), а на сторонних агрегаторах и в профильных чатах. Один разочарованный клиент пишет громче десяти довольных.
К чему всё идёт
В 2026-2027 параллельный импорт станет ещё более рутинной историей. Уже сейчас в некоторых городах открываются физические шоурумы с привозными авто, где можно потрогать, посидеть, проехать. Это уже не «гаражный пригон», это полноценный сегмент рынка.
Дилеры будут давить ценой и сервисом, кто-то будет демпинговать, кто-то добавлять годовую гарантию на привозные машины. Государство, скорее всего, продолжит крутить гайки утильсбора, потому что бюджет хочет своё. Но даже с этими крутилками разница в цене такая, что схема живёт.
Машина из Кореи или Китая в 2026 - это не подвиг, не риск и не экзотика. Это нормальный потребительский выбор. Главное - выбрать тех, кто её привезёт, а не тех, кто заберёт деньги.
