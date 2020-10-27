Параллельный импорт авто 2026: почему выгоднее везти из Кореи и Китая

Разбираем на цифрах, почему пригон авто из Кореи и Китая в 2026 дешевле дилера на 800 тысяч-1,5 млн. Сроки, схемы, риски и как не нарваться на мошенников.

Сосед по парковке в марте пригнал себе Kia Sorento из Кореи. Через полтора месяца после оплаты. Сэкономил, по его словам, около 900 тысяч против ценника официального дилера в Москве. И таких как он становится больше с каждым месяцем.

Если три года назад «привезти машину из-за границы» звучало как авантюра для гиков и перегонщиков со стажем, то сейчас это превратилось в массовую историю. Менеджеры, айтишники, врачи, пенсионеры. Люди, которые раньше брали Camry в трейд-ин и не задумывались. Им проще разобраться, чем переплачивать.

Чтобы не закопаться в посредниках и не нарваться на схему «деньги-тишина», большинство сначала смотрит, кто работает белым договором, а кто исчезает после предоплаты. Это сейчас базовая гигиена.

Что вообще произошло с рынком

Официальные дилеры в России в 2025-2026 продают в основном китайцев. Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda. Плюс отечественные Lada и Москвич. Корейцы, японцы, немцы либо ушли, либо стоят в салонах по цене квартиры в Твери.

И тут случилась арифметика, которую сложно игнорировать.

Toyota Camry 2022 года в Корее на аукционе стоит около 18-20 тысяч долларов. С доставкой, растаможкой, СБКТС и услугами компании выходит примерно 2,7-3 млн рублей под ключ. В московском салоне аналогичная машина с пробегом 30 тысяч - 4,5-5 млн. Разница покрывает ремонт, страховку и ещё на летнюю резину остаётся.

С китайцами ещё веселее. Zeekr 001, который у дилера идёт за 6,5 млн, из Китая привозят за 4,2-4,5. Потому что в Поднебесной он стоит в три раза дешевле, чем в их же салонах в Москве. Это не наценка дилера в чистом виде, там и логистика, и сертификация, и таможня. Но разрыв такой, что калькулятор начинает дымиться.

Почему люди перестали бояться

Раньше пригон ассоциировался с гаражным дядей Васей, который «всё устроит». Сейчас это индустрия. С офисами, договорами, юристами, страхованием груза, отслеживанием контейнера по номеру.

В декабре парень, который привёз Hyundai Palisade из Кореи показал приложение, где видно машину на стоянке в Пусане, фото с погрузки, GPS контейнера в Японском море, СВХ во Владивостоке. Всё прозрачно как стекло. Раньше за такое надо было лично летать в Сеул.

Плюс упростилась таможня для физлиц. Электронный ПТС оформляется онлайн, СБКТС делают аккредитованные лаборатории, утильсбор считается по понятной формуле. Сложно? Да. Невозможно? Нет.

Что выбирают чаще всего

Корея. Безусловный лидер по легковым гибридам и кроссоверам. Hyundai Tucson, Kia Sorento, Genesis G80, Hyundai Palisade. Машины свежие, пробеги адекватные, состояние - корейцы свои авто берегут. Китай. Электрички и премиальные кроссоверы. Zeekr, Li Auto L7/L9, Lixiang, Voyah. То, что у нас стоит как новая квартира в Подмосковье, там продаётся как обычная семейная машина. Япония. Классика жанра. Toyota Land Cruiser Prado, RAV4, Lexus RX, Honda Vezel. Особенно с правым рулём для Дальнего Востока, но левый руль с японских аукционов тоже едет, просто через Эмираты. Германия и Европа в целом просели. Логистика длиннее, санкции жёстче, схемы хитрее. Возят, но это уже не массовая история.

Сколько реально экономии

Kia K5 2023, пробег 25 тысяч км. В Корее на Encar - 22 млн вон, это около 1,5 млн рублей. Доставка до Владивостока - 130-150 тысяч. Растаможка для физлица (двигатель 2.0, бензин) - примерно 700-800 тысяч с утильсбором. СБКТС, ЭПТС, оформление - ещё 60-80 тысяч. Услуги компании - 200-300 тысяч в зависимости от пакета. Итого: 2,6-2,8 млн под ключ в Москве.

У дилера такая же машина с похожим пробегом - от 3,8 млн. Разница - миллион. За миллион можно много чего сделать с машиной. Или просто оставить себе.

С электричками экономия ещё больше из-за льгот по утильсбору и нулевой пошлины на электромобили (пока действует).

Где подвох

Не идеально. Совсем не идеально.

Сроки. Обещают 30-45 дней, по факту бывает 60-90. Контейнеры стоят в портах, документы задерживаются, таможня тормозит. Если машина нужна вчера, эта схема не для вас.

. На корейских аукционах есть система оценки, но мошенники находят лазейки. Если компания экономит на инспекции, можно получить машину после серьёзного ДТП, замаскированного под «лёгкую царапину». И мошенники. Это, наверное, главное. Схемы простые: берут предоплату, тянут время, потом исчезают. Или привозят не ту машину. Или ту, но с проблемами, о которых молчали. Поэтому проверка компании до перевода денег - это не паранойя, это здравый смысл.

Что делать, если решился

Не вестись на самую низкую цену. Если кто-то предлагает привезти ту же машину на 300 тысяч дешевле рынка, там либо обман, либо проблемы со скрытыми доплатами на финише.

Смотреть договор. Реальный, с печатью юрлица, с прописанной ответственностью за сроки и состояние авто. Не «договорённость в телеграме».

Просить видеоосмотр перед покупкой на аукционе. Нормальные компании это делают по умолчанию, ненормальные начинают мямлить.

Проверять отзывы не только на сайте компании (там они нарисованные), а на сторонних агрегаторах и в профильных чатах. Один разочарованный клиент пишет громче десяти довольных.

К чему всё идёт

В 2026-2027 параллельный импорт станет ещё более рутинной историей. Уже сейчас в некоторых городах открываются физические шоурумы с привозными авто, где можно потрогать, посидеть, проехать. Это уже не «гаражный пригон», это полноценный сегмент рынка.

Дилеры будут давить ценой и сервисом, кто-то будет демпинговать, кто-то добавлять годовую гарантию на привозные машины. Государство, скорее всего, продолжит крутить гайки утильсбора, потому что бюджет хочет своё. Но даже с этими крутилками разница в цене такая, что схема живёт.

Машина из Кореи или Китая в 2026 - это не подвиг, не риск и не экзотика. Это нормальный потребительский выбор. Главное - выбрать тех, кто её привезёт, а не тех, кто заберёт деньги.