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Китайский холдинг вложит почти 10 млрд руб. в российское сельское хозяйство

21:22 9.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) вложит почти 10 млрд руб. в российское сельское хозяйство. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков и подтвердил Дмитрий Савенков, директор одной из российских структур китайской компании, «Легендагро Приморье». 

В Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых – они во многом схожи с климатом приграничных областей Китая, а китайские технологии позволяют эффективно возделывать земли, объясняет выбор региона гендиректор JBA Жэнь Цзяньчао, а также есть поддержка местных властей и Минвостокразвития. 

«Легендагро» уже арендовало 3500 га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе в Приморском крае, на которых выращивает рис, сою, кукурузу, расскзал Савенков. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 000 га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 000 т в год. Здесь будут выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса. Основными потребителями этой продукции, по задумке, станут азиатские производители кормов для сельскохозяйственных животных, рыбы, домашних животных.

Бизнес ориентирован на экспорт – зерно и продукцию завода компания будет экспортировать в Китай, Южную Корею, Японию и др., замечает Савенков. Поэтому агрохолдинг планирует также приобрести парк зерновозов и создать портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Темы: Россия, Китай, Сельское хозяйство в России
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 21:57
Гость: працельс

всё это подаётся как некая благотворительность)) вложит)))
а сколько он вытащит отсюда - 100 млрд? 200 или триллион???)))
кто там что-то где-то про умного черчилля недавно вонял??
а здесь много ума надо чтобы сдать в аренду или продать?))
09.06.2019, 21:54
Гость: Гость

Главное чтобы китайцы не засыпали нам поля отравой химической как они это любят.
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