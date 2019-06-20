Доступный бизнес: так ли дорого содержать свой офис

14:08

Бизнес бизнесу рознь – кто-то уверенно занимает свою нишу на рынке, а кто-то, неправильно оценив силы и свои конкурентные преимущества, уходит из предпринимательства.

Тем не менее, обилие стартапов и начинающих предпринимателей в последние годы доказывает, что людям хотя бы в теории интересно работать на себя, открывать свои производства, франшизы и офисы. Большинство людей средних лет, не говоря уже о молодежи, думали над тем, чтобы начать что-то свое, перестать ходить в офис с начальником и ходить в свой собственный офис.

Фото с сайта mebela.ru

В то же время среднестатистический потребитель уверен, что арендовать и содержать свое рабочее пространство – это что-то запредельное, недоступное без огромных кредитов, постоянных вложений, внушительных стартовых трат. Возможно, это правда, но только отчасти.

Некоторые пункты явно переоценены. Взять, к примеру, покупку мебели. На практике оказывается, что обустройство удобного и красивого рабочего места впишется в большинство бюджетов. Даже если вы пока арендовали небольшую комнату на 20 «квадратов», в вашем штате – два-три человека, а на руках – несколько тысяч рублей.

Новая мебель для офисного стартапа: доступнее, чем вы думали

Если посмотреть каталоги проверенных временем поставщиков отечественной мебели для офиса, взять в руки калькулятор и посчитать суммарную стоимость действительно хороших столов и кресел для небольшого штата, вы получите сумму, меньшую стоимости игрового компьютера.

Вложение в покупку новой мебели более чем оправдано. Даже если речь идет о бюджетном сегменте. Мебель выглядит обычной, «классически офисной»? Зато она новая и удобная. В дальнейшем, когда вы начнете расширяться, старый офис не будет удовлетворять ваши нужды, недорогую, но качественную мебель, можно будет заменить эргономичными моделями, чем-то более стильным.

Отдельных слов заслуживают кабинеты руководителя. Откровенно говоря, эта мебель не для стартапов, по крайней мере, далеко не для всех. В отличие от недорогих позиций мебельных фабрик, мебель для руководства нередко стоит и миллион рублей, и два. Но и играет она совершенно другую роль – если обычный стол программиста просто делает работу программиста удобной, то стол руководителя – это визитная карточка, демонстрация статуса, определенный посыл партнерам, инвесторам, клиентам.

Почему тогда не купить б/у мебель?

Одна из главных ошибок начинающих бизнесменов заключается в том, что они ищут не новую мебель для своего первого офиса, а ту, что распродают на аукционах банкротов, от которой избавляются фирмы после очередного переезда и так далее.

Заблуждение, что «на первое время и такой мебели хватит», в итоге приводит к серьезным проблемам – от банального падения работоспособности персонала до невозможности нанять хорошего специалиста. И людей, которые отказываются работать на плохо оборудованном рабочем месте даже за хорошую зарплату, легко понять. А вы пробовали сидеть 5 дней в неделю на просиженном офисном стуле с заедающим газ-лифтом или все время поправлять шатающийся стол? Говорить о внешнем виде «доставшейся по наследству» мебели тоже не приходится – у нее нет положительных качеств даже с учетом цены.

Поэтому бывшую в употреблении мебель, которая немногим дешевле, а иногда даже дороже новой мебели бюджетного сегмента, лучше не рассматривать ни в качестве временного, ни тем более постоянного варианта. Зайдите на сайт проверенного поставщика новой мебели и просто сравните цены – в большинстве случаев предложенные цены сопоставимы с возможностями молодого бизнеса.

Дешево – не значит, плохо

Профильные производители, которые нацелены на офисный сегмент клиентов, нередко предлагают отдельные коллекции мебели для «молодых» предприятий. Как правило, это практичная мебель, без выдающей функциональности и со скромным классическим дизайном, но за доступную цену.

Буквально за те же деньги, что вы потратите в продуктовом магазине на выходных. Так, новые столы бюджетного сегмента для стартапов нередко можно купить у производителей и их прямых поставщиков дешевле 2000 рублей, а функциональную мебель категории «комфорт» – от 2500 рублей. С креслами ситуация аналогичная.

Согласитесь, что это приемлемая плата за то, чтобы вы и ваши сотрудники работали в полную силу, атмосфера в офисе была позитивной, и никто не жаловался на условия труда.

Еще один плюс новой мебели заключается в том, что в каталоге вы можете подобрать оптимальную модель с учетом именно вашего офиса – кабинетного или опен-спейс, с совмещенными или отдельными рабочими местами, для IT-отдела, бухгалтерии, зоны отдыха или зоны для работы с клиентами. С такой новой мебелью можно в полной мере использовать всю площадь даже небольшого офиса и кооперировать сотрудников в рабочие группы.

При поддержке поставщика офисной мебели ГК «Дар-Мебель»: www.mebela.ru