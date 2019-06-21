Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

20:24

Министерство финансов подготовило проект постановления правительства о беспошлинной торговле для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств, где те смогут приобретать товары за доллары, евро и российские рубли, пишет РБК.

В сопроводительных документах к постановлению сказано, что такие магазины предлагается создать по одному в Москве и Санкт-Петербурге. Отовариваться в них смогут как сами дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства государств при международных организациях, международные организации или их представительства, расположенные на территории России, так и сами сотрудники этих учреждений при предъявлении документов, удостоверяющих их аккредитацию при МИД России.

Согласно предложению Минфина, реализовывать в таких магазинах разрешено будет только товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании. Учреждать такое юрлицо будет ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП «ГлавУпДК при МИД России») совместно с соучредителем, выбранным этим же ФГУП по итогам открытого конкурса.

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. «Березки» просуществовали до 1988 года.