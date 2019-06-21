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Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка»

20:24 21.06.2019
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство финансов подготовило проект постановления правительства о беспошлинной торговле для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств, где те смогут приобретать товары за доллары, евро и российские рубли, пишет РБК.

В сопроводительных документах к постановлению сказано, что такие магазины предлагается создать по одному в Москве и Санкт-Петербурге. Отовариваться в них смогут как сами дипломатические представительства, консульские учреждения, представительства государств при международных организациях, международные организации или их представительства, расположенные на территории России, так и сами сотрудники этих учреждений при предъявлении документов, удостоверяющих их аккредитацию при МИД России.

Согласно предложению Минфина, реализовывать в таких магазинах разрешено будет только товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли.

Владельцем магазина для дипломатического корпуса, как указано в сопроводительных документах к постановлению, является российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли в соответствии с правом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании. Учреждать такое юрлицо будет ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП «ГлавУпДК при МИД России») совместно с соучредителем, выбранным этим же ФГУП по итогам открытого конкурса.

Идея Минфина о специальных магазинах для дипломатического корпуса напоминает существовавшую во времена СССР сеть магазинов «Березка». В них иностранцы и советские загранработники могли приобретать товары за иностранную валюту либо за чеки Внешпосылторга и Внешторгбанка. «Березки» просуществовали до 1988 года.

Темы: Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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22.06.2019, 05:17
Гость: blog2038,.

К сожалению иногда мне не удаётся передать сарказм письмом.
22.06.2019, 03:38
Гость: Mr Bean

Дурацкая идея, а главное, не логичная. Товары, как правило, в магазинах Duty Free стоят дороже, чем в обычном городском магазине. В Лондоне, на-пример, в любом супермаркете бутылка виски стоит на 2-3, а то и 5 фунтов дешевле, чем в Duty Free магазине в аэропорту Хитроу или на пароме между Дувром и Кале. В России, уверен, будет тоже самое, а то и еще хуже. Так, та-же бутылка виски (а более необходимых товаров в таких магазинах просто не продают) в Московском аэропорту Шереметьево стоит гораздо дороже, чем в супермаркете (не помню названия) на улице Петровско-Разумовский проезд, в здании бывшей швейной фабрики "Большевичка". При рыночной экономике, создание специальных магазинов для отдельных категорий граждан, пусть даже ВИП граждан, теряет всякий смысл. Так что это очередная дурь российских министров, занялись бы лучше чем-то более насущным.
22.06.2019, 02:00
Гость: Ах,Путя,Пуья,наш

болтливый политический деятель!Ему никто не верит, а он упоенно поет,как тот соловей,что жил среди ветвей и песню пел он о любви и ширпотребе.Поет,уверив себя в своем величии.И не хочет слушать,что в стране с таким вкликим как он людям не хватает зарплаты на жизнь.Ему который раз и рабочие предприятий и другие источники,а он машет ручками,закрывает глаза и уши и вопит:"Неверю,не верю,у меня великого последний бомж ездит на авто!"Как с адекватностью у таких людей?
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