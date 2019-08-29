Инвестиции и вложения. Несколько полезных советов для начинающего инвестора

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Вложения капитала в облигации, акции, ПИФы, депозиты и драгоценные металлы: За и против

Множество столетий инвесторы размышляют над тем, куда выгоднее направить деньги. Существует несколько способов, которыми можно перенаправить инвестиции.

Популярными остаются в современном мире акции и облигации, ПИФы, драгоценные металлы и депозиты.

1. Депозиты. Положив деньги в банк, инвестор получает процентную прибыль из них. Преимущества этого способа в том, что инвестор, точно знает через какое время и какую сумму он получит. Минусом есть низкая доходность из вложенных средств. Такой способ подходит тем, кто накапливает первоначальный капитал или создает финансовую “подушку безопасности”.

2. ПИФы (Паевые инвестиционные фонды). В этом случае деньги вкладчиков инвестируются в один большой проект, после чего профессиональные управляющие пытаются приумножить эту сумму. Средства пайщиков направляются в облигации, акции, золото, валюту. Купить ценные бумаги не сложно, но найти им правильно применение для приумножения дохода - задача не из легких. Для проведения фундаментального анализа, отслеживания экономической ситуации в мире и иных исследований - нужен управляющий с многолетним опытом в данной области. В первое время он будет заниматься торговлей на бирже, подыщет те акции, которые падают в цене, но через время могут значительно вырасти.

3. Акции. Эти ценные бумаги, подтверждая часть владельца в капитале фирмы, дают возможность участвовать в ее прибылях. Капиталовложение в акции – очень рискованный метод, хотя и является долгосрочным и прибыльным делом. В данном случае требуется регулярно контролировать состояние ценных бумаг на рынке, чтобы не допустить потерю денежных средств в период кризиса.

4. Облигации. Этот метод подходит для инвесторов, которые не готовы рисковать. Этот финансовый инструмент приносит прибыль, которая не выше банковских вложений. Желательно, чтобы весь капитал не был вложен в одну облигацию. Чтобы снизить риск, опытные вкладчики инвестируют деньги в несколько разных инструментов. Таким образом, капитал можно частично инвестировать в драгоценные металлы, депозиты, облигации и т.д.

5. Драгоценные металлы. Несмотря на то, что золото поднялось в цене - не стоит вкладывать в него средства. Высокая цена на золото связана с тем, что в период кризиса, вкладчики выводят сбережения из финансовых продуктов и вкладывают их в драгоценный металл. После отступления трудного периода вкладчики, как правило, ищут иной способ инвестиций, после чего стоимость драгоценных металлов падает. Золото способно только перекрывать долгосрочное обесценивание валюты. Инвестиции в драгоценные металлы не приносят дивидендов.

6. Счёт ИИС. Благодаря счёту ИИС можно получать до 13% возврата инвестиций от государства, просто купив акции. Неплохо, не правда ли? +52000 рублей ежегодно от государства. Кстати, открыть счёт ИИС достаточно просто. Это можно сделать при помощи ряда инвестиционных компаний и даже банков, буквально в несколько кликов.

Каждый вид капиталовложений имеет минусы и плюсы. Для каждой конкретной ситуации подойдет свой метод вложений. Тем, кто не особо разбирается в финансовых вопросах - поможет опытный специалист или обучение инвестированию с нуля, ведь только потратив немалый объём времени и усилий вы начнёте разбираться в данной теме и не бояться потерять свои сбережения.