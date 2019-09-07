]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Президент Молдавии заявил о договоренности по скидке на российский газ

21:15 7.09.2019
Фото с сайта kremlin.ru

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему удалось достичь соглашения с российским коллегой Владимиром Путиным о скидке на поставку газа.

«Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение»,— написал он в Facebook. По его словам, стоимость газа для Молдавии уменьшится уже 1 октября. Подробностей он не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече затрагивалась тема газовых поставок, а также другие вопросы двусторонних отношений, пишет «Коммерсант».

Ранее во время встречи с российским президентом Игорь Додон отметил улучшение в двусторонних отношениях и контакты «на всех уровнях». Он также сообщил о планах провести в сентябре межправительственную комиссию и инвестиционный форум.

Темы: Россия, Молдавия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.09.2019, 00:49
Гость: Мыслитель

Вот это дело. Я мыслю, господа, что трубу лучше всего проложить через Луну. Тогда никакие хохлы, ляхи, чухня, болгары не будут возражать против того, что немчура недобитая будет покупать газ без посредников.
07.09.2019, 23:37
Гость: Оллес

Все правильно,своих мы будем поощрять,а всякую нечисть и бендеру - карать долларом :)
посмотрим,как нищеброды укропы через годик завопят,когда МЫ Трубу достроим :))
07.09.2019, 23:34
Гость: Оллес

Все правильно,своих мы будем поощрять,а всякую нечисть и бендеру - карать долларом :)
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.