Президент Молдавии заявил о договоренности по скидке на российский газ

21:15

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему удалось достичь соглашения с российским коллегой Владимиром Путиным о скидке на поставку газа.

«Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение»,— написал он в Facebook. По его словам, стоимость газа для Молдавии уменьшится уже 1 октября. Подробностей он не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что на встрече затрагивалась тема газовых поставок, а также другие вопросы двусторонних отношений, пишет «Коммерсант».

Ранее во время встречи с российским президентом Игорь Додон отметил улучшение в двусторонних отношениях и контакты «на всех уровнях». Он также сообщил о планах провести в сентябре межправительственную комиссию и инвестиционный форум.