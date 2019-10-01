В России начали оценивать долговую нагрузку при выдаче кредитов

11:26

В России с октября вступают в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Теперь по указу, принятому Центробанком в 2018 году, банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика.

По информации РБК, пока самостоятельно можно узнать только часть формулы ПДН — сумму платежей, которую банки получают из бюро кредитных историй. В пресс-службе ЦБ рассказали, что в будущем рекомендуют банкам раскрывать ПДН.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что банки сами будут определять условия выдачи кредитов людям с высоким ПДН. Например, в ВТБ сказали, что вряд ли будут считать какой-то уровень долговой нагрузки заградительным (поводом для отказа в кредите).

По данным за первый квартал 2019 года, 9,7% выданных кредитов получили клиенты, долговая нагрузка которых уже превышала 80%. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что 11,3% заемщиков (5 миллионов россиян) тратят на погашение кредитов более половины доходов.

К 1 августа 2019 года доля потребительских кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составляла 5% — это минимум с 2013 года.