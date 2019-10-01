]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В России начали оценивать долговую нагрузку при выдаче кредитов

11:26 1.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

В России с октября вступают в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Теперь по указу, принятому Центробанком в 2018 году, банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика.

По информации РБК, пока самостоятельно можно узнать только часть формулы ПДН — сумму платежей, которую банки получают из бюро кредитных историй. В пресс-службе ЦБ рассказали, что в будущем рекомендуют банкам раскрывать ПДН.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что банки сами будут определять условия выдачи кредитов людям с высоким ПДН. Например, в ВТБ сказали, что вряд ли будут считать какой-то уровень долговой нагрузки заградительным (поводом для отказа в кредите).

По данным за первый квартал 2019 года, 9,7% выданных кредитов получили клиенты, долговая нагрузка которых уже превышала 80%. Национальное бюро кредитных историй подсчитало, что 11,3% заемщиков (5 миллионов россиян) тратят на погашение кредитов более половины доходов.

К 1 августа 2019 года доля потребительских кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составляла 5% — это минимум с 2013 года.

Темы: Россия, Банки в России, Банковское обслуживание населения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.10.2019, 15:53
Гость: Кругом одни...

КРЕДИТ - Замечательная еврейская находка-лохушка. Обидно, что лохов так много среди россиян.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.