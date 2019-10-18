Центробанк тратит деньги налогоплательщиков на пухлые губы, сковороду за 1,8 млн и джакузи

21:15

Золотые кровати МВД – ничто в сравнении с тратами Банка России

Из годового плана закупок следует, что ЦБ в 2019 году приобрёл многофункциональную сковороду за 1,8 млн руб. И это не единственный лот, который вызывает вопросы…

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План закупок Центробанка размещён в свободном доступе на официальном сайте мегарегулятора. Достаточно скачать xlsx-документ – и вуаля, сковородка по цене квартиры за счёт бюджетных средств. Считай – денег российских налогоплательщиков. Точная цена – 1 миллион 844 тысячи рублей. А доставили кухонную утварь по адресу: Владивосток, Фонтанная улица, 19. Это четырёхэтажный жилой дом в старой части города. В нём расположены мини-маркет и ресторан индийской кухни. Что это за сковорода? Кому она понадобилась? Может, ресторану? А ресторан принадлежит ЦБ? Непонятно. Эти вопросы мы адресовали Центробанку, но оперативного ответа не получили.

Также в октябре в плане закупки ЦБ значатся 300 внутридермальных имплантов марки Juvederm компании «Аллерган» для контурной пластики лица и губ за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Это специальный гель, который вводится под кожу с помощью инъекций.

Гель бывает трёх видов: один – для разглаживания мимических морщин, другой – для избавления от носогубных складок, третий – для подтяжки в области бровей. А Juvederm Ultra, который также в числе прочих заказал ЦБ, применяется для увеличения губ. Мне очень интересно, кому повезёт омолодиться за счёт налогоплательщиков. Доставят препараты в Медицинский центр ЦБ РФ, расположенный по адресу: Севастопольский проспект, 66.

Вообще, в Центральном банке уделяют большое внимание здоровью сотрудников. Мегарегулятор раскинул свои медицинские центры по всей стране. Вот, например, в Сочи скоро появится новенькая гидромассажная ванна Thermo-Spa-Concerto за 4 миллиона 700 тысяч рублей. В Дом отдыха ЦБ в посёлке Вороновское под Москвой вот-вот доставят аппарат для лечения вакуумом и лимфодренажа стоимостью 2 миллиона 200 тысяч.

А в пансионат «Светлячок» на Камчатке купили пароуглекислую ванну Okkervil за 600 тысяч. Это ещё не всё. В Сочи по адресу ул. Ленина, д. 300 доставят надувной пляжный аттракцион «Айсберг» и водные качели за каких-то 1,2 млн. Интересно, простым смертным на этих качелях можно будет покачаться? Или только избранным?

Зато в рабочие будни в Банке России рады видеть своих клиентов. В центральном офисе по адресу Неглинная, 12 проводили День открытых дверей. Услуги по организации мероприятия обошлись ЦБ в 10 миллионов рублей. Жаль, не пригласили валютных ипотечных заёмщиков, которые всё пытаются попасть на приём к высшему руководству ЦБ. Люди не первый год обивают пороги, моля о решении проблемы.

«И всё мы ходим и ходим. И девочки здесь, которых я не первый год вижу. Наш вопрос до сих пор так и не решён. Мы очень просим решить наш вопрос, потому что сил уже больше нет», – восклицают люди.

На качели, гидромассажные ванны, дорогущие сковородки, дни открытых дверей за 10 миллионов деньги есть, а на людей – нет. Ни денег нет, ни времени. В плане работы с населением в ЦБ ограничиваются уроками по повышению финансовой грамотности стоимостью 4 миллиона рублей. Их можно посмотреть на YouTube-канале мегарегулятора. Так, например, в одном из таких видео директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов рассказывает зрителям о своей стрижке.

«Мы в своей жизни смотрим на те цены, на те товары и услуги, которые мы потребляем каждый день или почти каждый день, – рассказывает в ролике Александр Морозов. – У кого-то это молоко, сахар, хлеб, у кого-то бензин. На самом деле каждый в своей потребительской корзине может найти те товары и услуги, цены на которые не меняются или даже снижаются. Скажем, в моей потребительской корзине цена моей стрижки не менялась уже года два, а цены на чистку штор за последний год даже снизились».

Можно предположить, что у валютных ипотечников нет денег на химчистку штор. Они не только штор – квартиры могут лишиться из-за того, что ЦБ в 2014 году задрал ставку до 17%. Зато мегарегулятор транжирит бюджетные деньги. Если покупка компьютеров – то высокобюджетный Apple, если автомобиль – то Toyota Land Cruiser Prado.

Не слишком ли шикарно живут? Куда смотрит прокуратура? Счётная палата? Эксперт Сергей Зеленов в интервью телеканалу «Царьград» ответил на этот вопрос. Если все вышеперечисленные траты были заложены в бюджете (ну а бюджет утверждается), то у контролирующих органов вопросов и не будет.

«Исходя из самого понимания того, что бюджет у нас расписан под функционирование органов власти, я, честно говоря, не вижу крайней необходимости в приобретении такой дорогой сковороды и имплантов. Каким образом бюджет верстается так, что эти вещи попадают в бюджет вообще? Формально, если эти вещи в бюджете были учтены и одобрены, придёт прокуратура или Счётная палата и скажет: "Да, в бюджете было это заложено". Вопрос – как оно туда попадает и кто контролирует на этом уровне эти вопросы», – рассуждает Сергей Зеленов.

Телеканал «Царьград» направил официальные запросы в прокуратуру и Счётную палату. Также мы ждём обратную связь от Центробанка. Вдруг у них были какие-то очень веские причины купить сковороду почти за 2 миллиона. Ну, например, кто-то из сотрудников мечтает о карьере кухарки…

Автор: Мария Иваткина