Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

09:16

Министерство экономического развития РФ исключило положения об «углеродном налоге», предложенные главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов. Об этом сообщил РБК.

Министерство приняло такое решение после критики предложений в Минэнерго, Минпромторге и Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Отмечается, что скорректированная версия законопроекта направлена в правительство.

Член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов заявил, что в случае принятия законопроекта об «углеродном налоге» вырастут тарифы ЖКХ. «Минэнерго оценило, что рост сбора на рубль приведет к росту тарифов на 1,2 рубля. Однако с учетом всех экономических факторов рост тарифов может составить 1,5-2 рубля в месяц», — указал он.

Ранее Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном налоге». Сенаторы опасались, что новый сбор за превышение выброса парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов. Об этом он заявил ПМЭФ-2019. По словам Чубайса, новый налог призван стимулировать промышленников снижать выбросы. «Не все знают, что за последние несколько лет Евросоюз принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, в случае если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам углекислого газа при производстве, облагаются дополнительным налогом», — пояснил он.

На первом этапе ставки углеродного налога должны быть «символическими, совсем минимальными».

Парижское соглашение по климату должно прийти на смену Киотскому протоколу в 2021 году. Его участники намерены не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.