Бытовая техника, приобретенная пассивным доходом: как такое возможно?

16:11

Вопрос накопления и приумножения доходов актуален во все времена

Стремление улучшить качество жизни, сформировать так называемую «финансовую подушку безопасности» на непредвиденные случаи заставляет задуматься, куда же выгодней всего вложить средства и быть уверенным в их сохранности.

К этому вопросу следует подходить основательно: изучить имеющиеся предложения, выслушать отзывы реальных клиентов и на основании полученной информации уже делать собственные выводы. Раз уж речь зашла об отзывах, рассмотрим жизненный пример пассивного дохода в КПК.

Алексей давно хотел сделать ремонт в квартире. Копил средства и к моменту, когда у него появилась нужная сумма, он не смог взять отпуск на работе, а пускать бригаду ремонтников в квартиру в свое отсутствие не хотел. Чтобы деньги не обесценились, он вложил в кредитный кооператив «Финжир» имеющиеся 150 000 рублей сроком на 7 месяцев. После истечения периода, мужчина не только сделал ремонт, но и смог дополнительно приобрести мелкую бытовую технику. Его пассивный доход за этот короткий период составил 8 093 рублей.

Кредитный кооператив: условия и выгоды для пайщиков

У многих возникнут сомнения, действительно ли такое возможно. Для ответа на этот вопрос стоит разобраться, что же такое КПК и какие условия он предлагает пайщикам.

Кредитный потребительский кооператив - это добровольное некоммерческое объединение людей для оказания материальной взаимопомощи внутри организации. На сайте КПК «Финжир» указано несколько видов программ с ежемесячной выплатой процентов или с получением их в конце срока https://finzhir.ru/conditions/sberegatelnye-programmy/.

Программы с ежемесячной выплатой:

• «Эстафета», на срок 12 - 23 месяца под 6,75 % годовых.

• «Турнир», на срок 24 - 35 месяцев с годовой ставкой 7,75 %.

• «Чемпионат», сроком 36 месяцев, годовая ставка 8,75 %.

Актуальные программы с выплатой процентов в конце срока:

• «Кроссфит», до 3 месяцев, 7,75 % в год.

• «Спринт», на срок 4 – 6 месяцев, под 8,25 % годовых.

• «Марафон», от 7 до 12 месяцев, 8,25 % годовых.

• «Бег», на срок 13 – 24 месяцев, под 9,75 % в год.

• «Ходьба», 25 – 36 месяцев, 10,75 % годовых.

Главные выгоды пайщиков - это высокие процентные ставки, а также минимум рисков. Контроль деятельности КПК «Финжир» осуществляет Центральный Банк Российской Федерации. Все сбережения застрахованы. Кроме того, в КПК создан резервный фонд, который защищает как кооператив, так и его участников от возможных потерь.

Как видите, сохранить и приумножить свои средства в условиях нынешней экономической ситуации вполне реально. Главное, правильно выбрать инструмент для увеличения доходов. Более подробную информацию об условиях участия в кооперативе «Финжир» вы можете получить в офисах КПК (Казань) или на официальном сайте https://finzhir.ru/.

** Ставка дохода зависит от срока размещения личных сбережений.

*КПК «Финжир» действует в рамках Федерального закона №190-ФЗ от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации». Членами КПК могут быть: физические лица (достигшие возраста 16 лет) и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории, не выходящей за пределы г. Казани, Зеленодольского и Высокогорского районов Республики Татарстан. Физическое лицо уплачивает: вступительный взнос 100 руб., обязательный паевой взнос 100 руб., членский ежегодный взнос 100 руб. Юридическое лицо уплачивает: вступительный взнос 400 000 руб., обязательный паевой взнос 5 000 руб., членский ежемесячный взнос 60 000 руб. В случае досрочного расторжения договора по инициативе пайщика, КПК начисляет проценты на сумму личных сбережений из расчета 0,1% процента годовых. Услуги оказываются только пайщикам кооператива. Деятельность контролируется ЦБ РФ. КПК «Финжир» является членом Ассоциации СРО «Кооперативные Финансы»: запись в реестре № 456 от 17.01.2019 г., также осуществляет страхование рисков своей ответственности в НКО «МПОВС». Подробная информация размещена на официальном сайте finzhir.ru. Не является публичной офертой.

***Ставки дохода актуальны на момент публикации.