Чубайс получит из бюджета 20 миллиардов рублей на развитие нового проекта

14:09

В России планируется создать Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано». Для этого из бюджета будет выделено 20 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы «Роснано» Анатолия Чубайса к министру экономического развития Максиму Орешкину.

Фонд призван поддерживать высокотехнологичные предприятия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он будет предоставлять средства для поддержки проектов, направленных на развитие сквозных цифровых технологий - блокчейн, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, виртуальная и дополненная реальности, а также нейро-, квантовые и новые производственные технологии.

Часть проектов, которые планирует профинансировать новая организация, относится к малому и среднему бизнесу, что требует, по мнению Чубайса, создания еще одного - узкоспециализированного - фонда. Для этого «Роснано» необходимы дополнительные 1,5 млрд рублей.

По данным издания, на каждый проект фонд планирует выделять от 100 миллионов до 3 миллиардов рублей. Планируется финансовая поддержка около 80 перспективных компаний и создание к 2024 году до 5,8 тысячи новых рабочих мест.