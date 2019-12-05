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Чубайс получит из бюджета 20 миллиардов рублей на развитие нового проекта

14:09 5.12.2019
проект
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин

В России планируется создать Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано». Для этого из бюджета будет выделено 20 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы «Роснано» Анатолия Чубайса к министру экономического развития Максиму Орешкину.

Фонд призван поддерживать высокотехнологичные предприятия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он будет  предоставлять средства для поддержки проектов, направленных на развитие сквозных цифровых технологий - блокчейн, искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорики, виртуальная и дополненная реальности, а также нейро-, квантовые и новые производственные технологии.

Часть проектов, которые планирует профинансировать новая организация, относится к малому и среднему бизнесу, что требует, по мнению Чубайса, создания еще одного - узкоспециализированного - фонда. Для этого «Роснано» необходимы дополнительные 1,5 млрд рублей.

По данным издания, на каждый проект фонд планирует выделять от 100 миллионов до 3  миллиардов рублей. Планируется финансовая поддержка около 80 перспективных компаний и создание к 2024 году до 5,8 тысячи новых рабочих мест.

Темы: Новые технологии, Модернизация экономики России и инновации , Министерство экономического развития РФ, Роснано
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 17:02
Гость: rast

Когда говорят, что Путин не может избавить страну от чубайсов (слуг тёмных сил), возникает вопрос: "Кто стоит выше народа РФ, выбравший главу Государства? Голос РОССИЙСКОГО НАРОДА - голос БОГА"! Значит "правители" идут против БОГА!!!
05.12.2019, 17:02
Гость: Александр М

Дали заработать Чубайсу на пенсию с помощью отмывания и отсылки денег за рубеж.
05.12.2019, 16:56
Гость: Алевтина

Фразы:"Чубайс получит из бюджета 20 млрд рублей на развитие нового проекта" или "Ельцин-Центр получил из бюджета 5 млрд рублей" означают ни что инное,как деньги на зарплату Чубайса и чубайсят российских и зарубежных. А миллиарды,которые выделяют на Ельцин-Центр идут в семейку Дьяченко с Юмашевым и на зарплату ельциноидам,которые ошиваются вокруг Ельцин-Центра, всяким лекторам,которые читают там исключительно антисоветские лекции и поют оды ельцинизму.Венедиктов же не бесплатно заливался соловьем,совсем недавно, в этом самом центре иуд-ельциноидов.
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