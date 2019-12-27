В «Легисе» можно заказать охрану офисов и бизнес центров как без оружия, так и с оружием

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Какие охранные задачи решают службы «Легиса»?

«Легисом» задействуются всевозможные технические и иные инновационные средства обеспечения максимальной защиты вверенного объекта от посягательств злоумышленников.

Заказчики охранной услуги могут включить в комплексное ТЗ не только приборы видеонаблюдения и СКУД, может быть задействована охрана с оружием объектов, грузов, а также оказание услуг телохранителей.

В ЧОП не берут кого зря с улицы, здесь уделяют значительное внимание подбору кадров и подготовке сотрудников.

Особенности охранного сервиса ТЦ и иных объектов

Прежде чем взять тот или иной объект под охрану, специалисты компании осуществляют анализ слабых мест, через которые возможно проникновение преступников, изучаются все возможные ситуации.

О том, как относятся службы «Легиса» к охране бизнес-центров, и иную профильную информацию можно с большими подробностями узнать на странице https://www.legis-s.ru/services/ohrana_obektov/okhrana-biznes-centrov/.

Здесь акцентируется внимание на индивидуальном подходе и комплексном принципе разработки решений. «Легис» решает задачи защиты бизнес-центров и прочих объектов с максимальной профессиональностью. В зависимости от условий заключаемого договора режим охраны может быть только дневной, только ночной или круглосуточный.

Сервис учитывает все особенности организации охранной работы в местах с большим скоплением людей. Системный подход предполагает обеспечение подстраховки одних сотрудников охранной структуры другими, технических средств одного назначения системами иного предназначения. Все интегрировано в одну надежную систему, работающую как единый слаженный механизм. Особенно важно такое комплексное построение охранной работы в крупнейших бизнес-центрах мегаполисов: столицы и Петербурга.

Какие охранные задачи (цели) решают службы «Легиса»

Профессионалы «Легиса», руководствуясь комплексными программами, работают над устранением любой возможности утечки информации, стремятся к недопущению конфликтов и иного беспорядка на рабочих местах БЦ, работают над тем, чтобы не допустить умышленного повреждения оборудования, краж денег и иных ценностей. Важнейшей целью охранного предприятия является недопущение проникновения на территорию бизнес-центра потенциально опасных личностей (групп), имеющих как криминальные, так и террористические цели.

О методах и средствах работы

Специфика конкретного БЦ может потребовать:

- установку СКУД;

- организацию пункта досмотра;

- установку датчиков с выводом информации по их сигналам на пультовую охрану;

- монтаж видеокамер;

- обеспечение контроля компьютерных сетей;

- проверку на наличие отслеживающей электроники;

-проверку сотрудников БЦ на детекторе лжи и пр.

Существенным преимуществом охранного сервиса «Легиса» является демократичность тарифов по всем мероприятиям.