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Кудрин подсчитал стоимость предложений Путина

15:42 15.01.2020
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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Экономические и социальные меры, которые президент России Владимир Путин объявил в ежегодном послании Федеральному собранию, будут стоить 400-500 миллиардов рублей. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Это, на моей памяти, самое дорогое послание президента», — цитирует его РИА «Новости».

Предложение президента наделить парламент возможностью утверждать кандидатуру премьера и министров Кудрин назвал «маленьким шагом» в сторону парламентской республики.

В ходе послания глава государства пообещал сразу несколько мер, которые должны улучшить демографическую ситуация в стране. Среди них — введение ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет, выплата материнского капитала на первого ребенка в размере 466 417 рублей, на второго — 616 617 рублей. При рождении третьего власти будут погашать 450 тысяч рублей от ипотечного кредита.

Пока средств на осуществление озвученных Путиным предложений по маткапиталу в бюджете нет, сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Для реализации предложения нужны поправки в основной финансовый закон, добавил он. При этом Топилин отметил, что в целом в стране эти средства есть.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Счетная палата РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2020, 20:42
Гость: Е

Меньше 10 млрд баксов. Списали больше.
15.01.2020, 20:34
Гость: ...

Жаль, для народа никогда денег нет... устали мы...
15.01.2020, 20:33
Гость: ...

Так быстро посчитал? Другие расчеты длятся годами.....
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