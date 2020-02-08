В чём преимущество небольших банков перед гигантами?

21:09

Экономические показатели пока что демонстрируют если не падение, то лишь вялый рост, а клиенты нацелены на то, чтобы выбирать для себя самые лучшие условия среди банковских продуктов

В такой ситуации выиграют те, кто сможет предложить и хорошие кредиты, и доходные депозиты, а также поработает над ипотечным кредитованием и в целом улучшит качество обслуживания. Например, существующий уже более 25-лет на рынке России банк с историей Синко-банк становится примером того, как среди непростых и очень конкурентных условий на рынке все же привлекать клиентов и выстраивать с ними долгосрочные отношения.

Очищение рынка от недобросовестных конкурентов – болезненная, но такая необходимая мера.

На сегодняшний день по подсчетам финансистов и экспертов кредитного рынка суммарно лицензий лишилось примерно 100 предприятий. Из них 70 – в 2018 году и 30 – в прошлом. При этом учреждениям выдвинуты обвинения в нарушении законодательства, недостаточности резервов, недобросовестности по отношению к клиентам и так далее. Если говорить откровенно, то львиная доля учреждений скрывала информацию о предоставляемых займах и клиенты попросту узнавали о своих долгах перед различными кредитными сообществами, хотя думали, что успешно погасили все задолженности. Были и такие случаи, когда финансовые учреждения сами выдавали кредиты лицам, у которых уже и так было по несколько незакрытых обязательств.

Персональный подход как качественная стратегия присутствия на рынке банковских услуг.

К счастью, после крупных «чисток» в банковском секторе конкуренция не стала меньше. Банки принялись предлагать клиентам новые продукты и теперь готовы на более честную и открытую коммуникацию ради завоевания доверия. Преимущества небольших банков для клиентов при этом очевидны:

Есть возможность вести диалог, например, это актуально для представителей малого бизнеса, которые хотят получить кредит на свою деятельность.

В небольшом банке, основная и разумна цель – персонализированный подход. Клиенты могут рассчитывать на более выгодные кредитные предложения, а также просчитывать варианты получения ссуды с минимальными процентами. В результате этого, например, в разы снижается просрочка по ссудам (есть данные о снижении с 11,9% до 6%).

Итак, клиенты сегодня ожидают персональных предложений, честности и готовности банкиров идти на диалог. В то же время есть некоторые банки, которые готовы все это обеспечить ради взаимовыгодного сотрудничества.