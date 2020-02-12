Международные грузоперевозки от ImpexProf

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Перевозка грузов отличалась значимостью для экономики отдельно взятого государств, так и человека во все времена

Сегодня ни одна внешнеэкономическая деятельность страны не обходится без череды международных поставок товаров. В наше время выделяют 5 типов международных перевозок, а именно:

- Перевозки ж/д вагонами;

- Смешанное сообщение - доставка грузов несколькими вариантами;

- Перевозки воздушными судами;

- Морская доставка товаров;

- Автомобильные перевозки.

- Автоперевозки – это без сомнения самый популярный и доступный тип доставки груза из точки А в точку Б. Стоит отметить, что конкретно автоперевозки идеальны для сообщения между Европой и Россией, в приоритете такие направления, как:Румыния, Германия Польша и прочие.

Особенности компании

- Во-первых, у компании ImpexProf есть целый спектр разрешительных документов - главное основание на выполнение международные перевозок. Это значит, что в ImpexProf имеется полное соответствие транспортного средства всем международным стандартам и детальному описанию характеристик перевозимого;

- Во-вторых, за счёт "гибко" проложенного маршрута транспортная компания может быстро осуществлять международные грузоперевозки. Всегда существует возможность тотального контроля как транспорта на дорогах, так и состояния перевозимого;

- В-третьих, грузоперевозки от ImpexProf - это грамотно налаженный сервис, где в приоритете исключительно требования и пожелания заказчика;

- В четвертых, ImpexProf - это профессиональная команда, работающая много лет на международных рынках:торговли, логистик - складской и таможенной;

- Пятое, компания предлагает склад, со стратегической точки зрения выгодно расположенный на территории Евросоюза.

Из чего складывается стоимость международной автоперевозки

Многие, кто когда-то имел дело ImpexProf, по достоинству смог оценить гибкую и лояльную политику ценообразования на услуги. Ведь редко где ещё, цена автомобильной доставки складывается индивидуально, а не по километражу:

Обязательно учитываются такие параметры груза, как:вес, хрупкость, материальная ценность;

- В расчет берется сложность маршрута;

- Учитываются сроки поставки, с упором на пожелания заказчика.

- Обязательное условия - соблюдение договора, куда четко и по всем пунктам будут прописаны и окончательная стоимость, и даты предполагаемых отправок-доставок. Успешная практика ImpexProf в сфере таможенного брокера гарантирует, что все номенклатуры импортируемого, либо экспортируемого груза будут оформлены по всем правилам и пройдут любую проверку.