Лидерство Twitch может пошатнуться? Эксперты AutoDonate оценили перспективу площадки

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За прошлый год Twitch потерял тысячи пользователей и миллионы просмотров трансляций

Эксперты AutoDonate объяснили, почему 2020 год может стать решающим для лидирующей стриминговой площадки, и почему стримеры покидают ее.

Twitch теряет лидеров мнений

Площадку уже покинули Shroud, Courage, Ninja, и многие другие стримеры. В Рунете с площадкой попрощались Arthas и Itpedia – одни из популярнейших стримеров с многотысячной аудиторией. Это связано с несколькими факторами:

1. Появление крупных конкурентов. Тот же Ninja – один из топовых стримеров Twitch, перебрался на Mixer из-за выгодного контракта: говорят, Microsoft предложила ему 20-30 миллионов долларов за сотрудничество в течение нескольких лет. Правда это или нет, но стримеру точно не только компенсировали потери аудитории, но и предложили что-то «сверху».

2. Ужесточение правил. От этого страдают все партнеры площадки, но в СНГ проблема наиболее критична. Модераторы Twitch склонны вкладывать в нецензурную брань не те смыслы, что закладывают русскоязычные люди – отсюда баны «ни за что». Из-за этого многие начинающие стримеры предпочитают YouTube. Популярные стримеры уходят куда реже, гораздо чаще они «стерилизуют» свой контент, что им самим же не нравится.

Twitch уязвима и ходит по тонкому льду

Еще в начале 2019 года Twitch была гигантом, конкурировать с которым практически невозможно. Росли все показатели, а пользователи провели на трансляциях на 35% больше времени, чем годом ранее.

Но площадка начала сдавать из-за конкуренции и стратегической недальновидности: к лету 2019 года она потеряла 32% уникальных каналов, а количество просмотров трансляций в конце того же года упало до уровня осени 2018. Мы ожидаем взрывного оттока при двух сценариях:

1. Twitch перегнет палку. Если администрация не прекратит ужесточать правила, то рано или поздно их соблюдение станет более затратно, чем переход на новую площадку. Сейчас партнеров держат неминуемые потери части аудитории, и следующее за ними снижение доходов.

2. Конкуренты обыграют Twitch. Если тот же YouTube подсуетится и предложит льготы действующим партнерам Twitch, то получит огромный приток новых стримеров. Смысл в том, чтобы компенсацию от смены площадки получал любой стример. Это может быть плата за трансляции на YouTube или бесплатное продвижение для восстановления аудитории до былых размеров.

Трудно сказать, продолжит ли Twitch терять позиции. Но мы уверены, что в этом году он как никогда уязвим перед конкурентами, и если они сделают ставку на привлечение локальных стримеров, то детище Amazon ждут большие проблемы.