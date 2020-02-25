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Три сахарных завода России оказались под угрозой закрытия

10:45 25.02.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тысяч тонн, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.

По словам Бодина, под угрозой закрытия находятся такие предприятия, как Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области. Это связано с тем, что среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

Бородин отметил, если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы страны.

По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов.

В текущем сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может превысить 6,7 миллиона тонн при потреблении 5,8-5,9 миллиона тонн.

Темы: Россия, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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25.02.2020, 18:02
Гость: Нерентабельным она

стала для директоров. Толковый хозяин всегда бы нашел применение. Поскольку кило сахара в 2 раза дешевле литра бензина (0,7 кг). Нонсенс!
25.02.2020, 18:00
Гость: Получать из сахара

глюкозу и фруктозу или слабо?
25.02.2020, 17:31
Гость: altair71

2200х22=48400 рублей. Где это такая зарплата?
Все комментарии (37)
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