Положительная кредитная история - что значит хороший кредитный рейтинг

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У вас есть положительные финансовые привычки? Вы печально известны тем, что оплачиваете свои счета как можно скорее, а не откладываете, либо инвестируете свои финансовые активы?

Если вам звучит это знакомо, скорее всего, у вас есть хороший кредитный рейтинг.

Кредитный рейтинг представляет собой трехзначное число, рассчитанное на основе вашего кредитного отчета с большим объемом данных, и является одним из факторов, используемых кредиторами для определения вашей кредитоспособности по ипотеке, ссуде или кредитной карте. Ваша оценка может повлиять на то, одобрены ли вы или нет, а также на какую процентную ставку вы можете претендовать.

Хороший кредитный рейтинг означает, что у вас хороший финансовый опыт и кредитная история. В общем, это означает, что вы оплачиваете свои счета вовремя, у вас нет больших сумм долга, и у вас есть надежные источники доходов. Когда вы снимаете денежные средства с кредитной карты, то всегда возвращаете их последовательно и своевременно.

В обычных условиях, если вы собираетесь совершить дорогостоящую покупку, например, приобрести дом или автомобиль, кредитор с меньшей вероятностью будет работать с вами, если у вас плохой кредитный рейтинг. Этот низкий балл может заставить их поверить, что вы не заплатите им вовремя или совсем не погасите кредит.

Ниже приведен список номеров, которые предоставляют диапазон кредитных баллов и их рейтинг. Эти цифры могут варьироваться среди кредиторов, но вот основные принципы, чтобы дать вам общее представление о кредитных баллах:

760 – 850: отлично;

720 – 760: хорошо;

680 – 720: средне;

620 – 680: удовлетворительно;

ниже 620: плохо.

Хороший кредитный рейтинг, как правило, считается 720 и выше. Однако у кредиторов могут быть разные стандарты для того, что они считают хорошим кредитным баллом, поэтому важно продолжать наращивать свой балл, чтобы получать наиболее выгодные процентные ставки и самую высокую вероятность одобрения кредита.

Наряду с получением хорошего кредитного рейтинга, который является рычагом к финансовому успеху, необходимо пользоваться следующими преимуществами.

Низкие процентные ставки по кредитным картам и займам. Если вы взяли деньги во временное пользование, их необходимо вернуть с уплатой некоторых процентов. Процентная ставка, которую вы получаете на эти заемные деньги, обычно напрямую связана с вашим кредитным баллом. Если у вас хороший балл, вы почти всегда получаете более низкую процентную ставку, и будете платить намного меньше в течение срока действия этого кредита. Это высвобождает дополнительные деньги, которые вы сможете использовать либо по назначению, либо для более быстрого погашения кредита.

Лучший шанс для одобрения кредита и получения кредитной карты. Если у вас плохой кредитный рейтинг, будет очень трудно получить разрешение на кредитную карту или любой тип кредита. Но кредиторы также учитывают другие факторы, такие как ваш доход и ваш долг. Тем не менее, наличие высокого кредитного рейтинга дает вам большую вероятность получить одобрение.

Преимущества для ведения переговоров. Если у вас хороший кредитный рейтинг, это дает вам возможность договориться о снижении процентных ставок на ваших кредитных счетах. Это также дает вам возможность получить лучшие страховые тарифы, увеличить сроки по планам платежей.

Получите одобрение на более высокие лимиты. Ваша способность заимствовать зависит от вашего дохода и кредитного рейтинга. Одним из преимуществ наличия хорошего кредитного рейтинга, является то, что вы, вероятно, сможете занимать больше денег, потому что продемонстрировали, что можете вовремя погасить то, что одолжили. Это дает вам гораздо большую финансовую гибкость и открывает гораздо больше возможностей для вас.

Лучшие страховые тарифы. Страховые компании утверждают, что люди с плохим кредитным рейтингом имеют тенденцию предъявлять больше требований, поэтому они наказывают этих людей более высокими страховыми взносами. Если у вас высокий кредитный рейтинг, вы будете платить меньше за страховку, чем тот, у кого плохой.

Получите мобильный телефон по контракту без залога. Если у вас низкий кредитный рейтинг, поставщики услуг сотовой связи будут осторожны и могут не дать вам контракт. Вы можете быть вовлечены в один из тех планов с оплатой по факту, что в конечном итоге дороже. Если у вас удовлетворительный кредитный рейтинг, вы можете избежать оплаты залога и получить скидку на покупаемый телефон.

С таким большим количеством преимуществ, влияющих на ваш кредитный рейтинг, решение выхода из кредитной ситуации может показаться легкой задачей. Хорошей новость является то, что ваш низкий балл не должен нависать над вами навсегда, потому что у вас есть возможность улучшить его, добросовестно относясь к погашению задолженности.

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