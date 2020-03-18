Путин: доля среднего класса в России превысила 70%

13:35

Более 70% граждан России относятся к среднему классу, заявил президент России Владимир Путин, сославшись на методику оценки Всемирного банка.

По методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - заявил Путин в интервью ТАСС, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ. В России МРОТ составляет сейчас 12 130 рублей.

"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США.

Журналист отметил, что "все-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии". "Не хотелось бы как во Франции",— ответил Путин. По его словам, там из-за "выступлений" не работают целые отрасли экономики, в ходе протестов погибли 11 человек. "Многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли?" — спросил президент.

Президент не согласился, что протесты из-за пенсионной реформы во Франции принесли результат, которым доволен народ. По его мнению, там ничего существенно не поменялось. Он добавил, что в России "с прагматической точки зрения поступили неверно", потому что сохранили льготный выход на пенсию.