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Путин: доля среднего класса в России превысила 70%

13:35 18.03.2020
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Более 70% граждан России относятся к среднему классу, заявил президент России Владимир Путин, сославшись на методику оценки Всемирного банка.

По методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

"У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%", - заявил Путин в интервью ТАСС, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ. В России МРОТ составляет сейчас 12 130 рублей.

"Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что "средний класс в каждой стране разный" и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. 

Журналист отметил, что "все-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии". "Не хотелось бы как во Франции",— ответил Путин. По его словам, там из-за "выступлений" не работают целые отрасли экономики, в ходе протестов погибли 11 человек. "Многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли?" — спросил президент.

Президент не согласился, что протесты из-за пенсионной реформы во Франции принесли результат, которым доволен народ. По его мнению, там ничего существенно не поменялось. Он добавил, что в России "с прагматической точки зрения поступили неверно", потому что сохранили льготный выход на пенсию.

 

 

 

Темы: Экономическая ситуация в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.03.2020, 14:16
Гость: Гость

Какой интересный подсчет. У меня знакомая есть одна - так она тоже так считает. Она однажды так сравнивала одного преподавателя-пенсионера с собой. В смысле она решила, что если доходы ее семьи выше, нежели у этого пенсионера, то она его богаче. Только здесь есть один маленький нюанс - у этого преподавателя пенсионера хоть и доходы поменьше, зато у него есть своя собственная квартира и дача. А ты нищебродка в 40 лет таскаешься по чужим арендованным квартирам с кучей кредитов в придачу. В смысле, когда это "бомжи" относились к состоятельным людям? Вот приблизительно так "считает" ваш Вова...
18.03.2020, 14:14
Гость: полный неадекват

Это либо полная некомпетентность либо умышленное глумление над народом.То что у нас считается МРОТ это же не просто бедность и нищета,а что то на грани геноцида.Попробовал бы сам прожить на 12 тысяч.Да хотя бы и на 25.Какая методика подсчета?У нас же практически европейские цены при африканских зарплатах.Какой там средний класс?
18.03.2020, 14:13
Гость: Бггггг

Сражу зе видно рассуждения "кандедата иканомичиских ноук".
Всех нищих записал в средний класс, одним махом.
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