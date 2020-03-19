Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России

19:26

Китайская государственная нефтяная компания Sinochem Corp. категорически отвергла возможность принимать любые грузы, связанные с российской компанией «Роснефть»

Фото: Sinochem Corp.

В развернувшемся противостоянии за рынки сбыта энергоносителей, оружием в котором служат демпинг и попытки вытеснить конкурентов из любой ниши, которую только возможно занять, где основными противниками выступают Россия, США и страны ОПЕК, произошел эпизод, мягко говоря, не слишком приятный для нашей страны. Один из крупнейших мировых потребителей нефти, Китай, судя по всему, принял явно не российскую сторону, отказавшись от ряда поставок нашего «черного золота».

Как стало известно, китайская государственная нефтяная компания Sinochem Corp., являющаяся одним из крупнейших тамошних импортеров энергоресурсов, категорически отвергла возможность принимать любые грузы, так или иначе связанные с российской компанией «Роснефть», в отношении некоторых подразделений которой в мае должны вступить в силу санкции США.

Напомним, 18 февраля Вашингтон включил швейцарскую трейдерскую структуру «Роснефти», Rosneft Trading S.A., а также компанию TNK Trading International (TTI) в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле. При этом американцами было объявлено компаниям, что последний срок сворачивания операций — 20 мая.

О позиции китайской стороны стало известно из тендерной документации Sinochem, откуда были исключены все грузы, могущие иметь какое-либо отношение к любым структурам «Роснефти». В Поднебесной решили таким образом подстраховаться даже не на 100%, а на все 300%, исходя из опасений, что к моменту прибытия законтрактованных партий нефти в Китай и расчету за них санкционный список может быть расширен дополнительно. Тогда опасность угодить под ограничения США будет реально существовать уже для китайских нефтетрейдеров.

Надо сказать, что подобная политика, весьма дальновидная, но совершенно недружественная в отношении России, встретила неоднозначное отношение в самом Китае. Там прекрасно понимают, что в данном случае имеет место не просто надуманное и политически мотивированное решение, а эпизод той же самой ведущейся без всяких правил «торговой войны», которую Соединенные Штаты без всякой жалости осуществляют в отношении Пекина.

Насколько известно, там «весьма сожалеют» о сложившейся ситуации, но при этом отмечают, что «не могут помочь Москве», опасаясь санкционного ущерба для собственной экономики, и без того пострадавшей от эпидемии коронавируса.

По правде говоря, в искренность этих чувств верится с большим трудом. Не так давно в РАО «Газпром» заговорили о возможной остановке газопровода «Сила Сибири». Речь шла о якобы плановых профилактических работах, однако ряд источников указывает на то, что истинной причиной может стать снижение Поднебесной импорта российского «голубого топлива».

Падение объемов производства во время распространения в стране COVID-19, безусловно, снизило потребности Китая в энергоносителях, однако настораживает то, что прописанное в торговом соглашении с США обязательство резко увеличить закупки американского СПГ там, похоже, собираются соблюдать неукоснительно — в ущерб поставкам нашего газа.

Позиция, занятая Китаем в отношении «Роснефти», является весьма тревожным сигналом. Эта страна является крупнейшим покупателем российской нефти: в прошлом году именно туда ушло 47% нефтяного экспорта по трубопроводам (40 из 84 миллионов тонн) и больше трети поставок через порты.

Утрата Россией рынка Поднебесной станет более чем болезненным ударом для отечественной нефтедобывающей отрасли.

Увы, китайские товарищи в очередной раз демонстрируют, что рассматривать их в качестве «союзников» России было бы делом легкомысленным и опасным. Как и ранее, Пекин продолжает действовать, преследуя исключительно собственные интересы и не особо считаясь с глобальными интересами той страны, которую вроде бы позиционирует в качестве дружественной…

Автор: Александр Харалужный

