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ФАС обнаружила картельный сговор на рынке гречки

13:33 27.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Федеральная антимонопольная служба выявила картельные соглашения на рынке гречневой крупы, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Игоря Артемьева.

По словам Артемьерва, ФАС провела 11 внеплановых выездных проверок, по результатам которых были выявлены элементы сговоров между производителями, которые "пытались вести себя недобросовестно".

В случае, если факт картельного соглашения будет доказан, то нарушителям грозит лишение свободы на срок до шести лет.

По данным экспертов, пишет агентство, в прошлом году средние цены на гречку выросли на 45 процентов, а в некоторых регионах — почти в два раза. Если в декабре 2018-го эта крупа стоила в среднем 47,96 рубля за килограмм, то в декабре 2019-го — уже 69,7 рубля.

Отмечается, что сильнее всего она подорожала в Пермском крае, в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае. Тогда специалисты объясняли рост стоимости гречки сокращением посевных площадей на фоне перепроизводства в течение двух предыдущих лет.

В последнее время на цены влияет и возникший на фоне пандемии коронавируса ажиотажный спрос на продукты "кризисной корзины" — гречку, рис, макаронные изделия, соль, сахар, спички, лекарства и другие медицинские товары. Как отмечали в Госдуме, некоторые ретейлеры и коммерсанты, спекулируя на человеческой панике, начинают необоснованно поднимать цены.

Так, по данным Росстата, за прошлую неделю гречневая крупа подорожала на 2,8 процента, сахар — на семь процентов, куриные яйца — на 1,4 процента, рис, мука, макароны и вермишель — на 1-1,2 процента.

Темы: Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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Комментарии читателей
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27.03.2020, 17:51
Гость: А этим все мало

Все набиваются, ведь сгниет и не воспользуетесь, жадные твари... когда же вы насытитесь?
27.03.2020, 17:05
Гость: выводов нет

Россия в своей истории никогда не была готова к войне,и за все платили огромными человеческими жертвами,что в 1-й,что во 2-й мировой.
27.03.2020, 15:13
Гость: PUX

Хоть бы когда-то что-то сделали по закону и быстро.....
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