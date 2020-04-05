Букмекерскую контору «Фонбет» включили в список системообразующих компаний

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Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и при необходимости рассматривать вопрос об оказании господдержки.

Компании из списка могут претендовать на господдержку - льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

На организации может распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода - так же, как и на компании из пострадавших от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления правительства, подготовленный минэкономразвития.

Прежде к системообразующим предприятиям относилось около 200 крупных организаций из различных сфер. Теперь же список расширили до 646.

Полный список опубликовал «Интерфакс». Как стало известно, к организациям, которым может быть оказана поддержка в кризис, попало ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет».

В список включали всех, кто попросился, рассказал Forbes источник в одной из компаний, также попавших в перечень. «Фонбет» оказалась в правительственном списке «из-за своего веса», пояснил Русской службе Би-би-си источник на рынке букмекерских компаний. «Они довольно крупный работодатель с самой обширной сетью пунктов приема ставок в России», — заявил он.

При этом один из высокопоставленных чиновников Минфина удивился попаданию букмекеров в список и не смог объяснить, как она могла туда попасть.

Ранее стало известно о включении в список российских представительств McDonald's и Burger King.