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Букмекерскую контору «Фонбет» включили в список системообразующих компаний

14:47 5.04.2020
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Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики 20 марта рассмотрела и утвердила новый перечень системообразующих организаций, чье финансовое состояние власти в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса будут мониторить и при необходимости рассматривать вопрос об оказании господдержки.

Компании из списка могут претендовать на господдержку - льготное кредитование, инвестиционные проекты, рефинансирование долгов.

На организации может распространяться мораторий на банкротство в ближайшие полгода - так же, как и на компании из пострадавших от пандемии отраслей. Этот пункт включен в проект постановления правительства, подготовленный минэкономразвития.

Прежде к системообразующим предприятиям относилось около 200 крупных организаций из различных сфер. Теперь же список расширили до 646. 

Полный список опубликовал «Интерфакс». Как стало известно, к организациям, которым может быть оказана поддержка в кризис, попало ООО «Ф.О.Н.» — юридическое лицо букмекерской конторы «Фонбет».

В список включали всех, кто попросился, рассказал Forbes источник в одной из компаний, также попавших в перечень. «Фонбет» оказалась в правительственном списке «из-за своего веса», пояснил Русской службе Би-би-си источник на рынке букмекерских компаний. «Они довольно крупный работодатель с самой обширной сетью пунктов приема ставок в России», — заявил он. 

При этом один из высокопоставленных чиновников Минфина удивился попаданию букмекеров в список и не смог объяснить, как она могла туда попасть.

Ранее стало известно о включении в список российских представительств McDonald's и Burger King.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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06.04.2020, 02:39
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство t

Разве могут быть сомнения в системообразующим статусе данной организации? Если сомнения все же возникают, то видимо только по причине психической неадекватности тех кто эти сомнения выражает.
05.04.2020, 23:08
Гость: Беглый

Не мешайте правительству поддерживать из резервного фонда казино всякие, типа Фонбет, менять плитку и бордюры, отправлять последние маски из России во всякие страны. Население России затянет пояса и пойдёт голосовать за поправки к Конституции России.
05.04.2020, 22:31
Гость: гость

Фонбет, фонбет
не нужен тыщу лет...
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