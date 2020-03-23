McDonald's и Burger King стали системообразующими предприятиями России

13:20

Правительство России расширило список системообразующих предприятий в три раза - с 200 до 600. В перечень попали авиакомпании, продуктовые сети и даже рестораны — российские представительства McDonald's и Burger King.

На следующей неделе, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, стартуют стресс-тесты системообразующих предприятий. После этого власти могут принять дополнительные меры поддержки компаний из списка — об этом заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Среди включенных в перечень игроков рынка значатся сеть фастфуд-ресторанов McDonald’s, сеть магазинов продуктов здорового питания «ВкусВилл», ритейлер IKEA, а также несколько авиакомпаний. Впервые в списке оказались продавцы одежды, бытовых товаров и техники — например, «Спортмастер», Gloria Jeans, IKEA, «Леруа Мерлен» и «М.Видео».

Прежде к системообразующим предприятиям относилось около 200 крупных организаций из различных сфер. В список уже входят РЖД, «Газпром», АФК «Система» и X5 Retail Group.

Компании из списка системообразующих могут подать заявку на финансовую помощь. Кроме того, они смогут претендовать на льготные кредиты, рефинансирование займов и государственные гарантии. Перечень нужен для отслеживания проблем рынка, пояснил источник «Ведомостей».