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McDonald's и Burger King стали системообразующими предприятиями России

13:20 23.03.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России расширило список системообразующих предприятий в три раза - с 200 до 600. В перечень попали авиакомпании, продуктовые сети и даже рестораны — российские представительства McDonald's и Burger King.

На следующей неделе, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, стартуют стресс-тесты системообразующих предприятий. После этого власти могут принять дополнительные меры поддержки компаний из списка — об этом заявлял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Среди включенных в перечень игроков рынка значатся сеть фастфуд-ресторанов McDonald’s, сеть магазинов продуктов здорового питания «ВкусВилл», ритейлер IKEA, а также несколько авиакомпаний. Впервые в списке оказались продавцы одежды, бытовых товаров и техники — например, «Спортмастер», Gloria Jeans, IKEA, «Леруа Мерлен» и «М.Видео».

Прежде к системообразующим предприятиям относилось около 200 крупных организаций из различных сфер. В список уже входят РЖД, «Газпром», АФК «Система» и X5 Retail Group.

Компании из списка системообразующих могут подать заявку на финансовую помощь. Кроме того, они смогут претендовать на льготные кредиты, рефинансирование займов и государственные гарантии. Перечень нужен для отслеживания проблем рынка, пояснил источник «Ведомостей».

Темы: Коронавирус, Бизнес и предпринимательство в России, Макдоналдс
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Комментарии читателей
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23.03.2020, 17:41
Гость: чума монополизма, новое средневековье

цитата "Компании из списка системообразующих ... они смогут претендовать на льготные кредиты". Сильные и крупные компании, которые ближе к монополистам или олигополии и есть - получат льготные кредиты, а все остальные, мелкие и слабые - кредиты под дикий процент, который не вернёшь. К чему мы идем ? Новое средневековье ? Несколько сотен компаний фаворитов бюрократии, олигополии, будут получать кредит под минус -10%, а все остальные будут брать кредит по чубайсовой 10% ставке. Одним все, другим шиш.
23.03.2020, 17:22
Гость: член Госсовета

Жаль Беларусь не желает интегрироваться с нами, а то-бы чебуречную на улице Шоумяна в Минске, можно было дрбавить в этот список.
23.03.2020, 17:20
Гость: Север

Тебе стыд. Так ка не знаешь списка.
Вот начало на «а»
ОАО «Авиакомпания Сибирь»
ОАО «Авиакомпания „Уральские авиалинии“»
ОАО «Авиакомпания „ЮТэйр“»
ОАО «АвтоВАЗ»
ООО «ГК „Агро-Белогорье“»
ЗАО фирма «Агрокомплекс»
ОАО «АККОНД»
ОАО «Акрон»
ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»
ОАО «Алроса»
ОАО «Алтайвагонзавод»
ОАО «Архангельский ЦБК»
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
ОАО «Башкирская химия»
ОАО «АНК „Башнефть“»
ОАО «Биосинтез»
АО «БТК групп»
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