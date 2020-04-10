Почетная капитуляция Кремля: План Сечина накрылся медным тазом

Новая сделка ОПЕК+ больше похожа на поражение России

Официально детали новой сделки ОПЕК+ пока не разглашаются. Оно и понятно: на встрече министров энергетики «большой двадцатки» Россия и Саудовская Аравия хотят подключить к ней новых участников, поэтому переговоры формально не завершены.

Фото с официального сайта ОПЕК

Но детали предварительно одобренного соглашения уже просочились в СМИ. На основании того, что известно, можно сделать определенные выводы. И для России они неутешительны.

Перед началом переговоров, как известно, страны ОПЕК+ выступали за максимальную «диверсификацию» усилий по сокращению добычи нефти. К сделке предполагалось, так или иначе, привлечь Соединенные Штаты, а Трамп упирался. Главная интрига заключалась в том, присоединятся ли американцы к картельному сговору. Ответ на этот вопрос уже известен: представители Вашингтона в переговорах даже не участвовали. Но это не помешало России и саудовской коалиции ОПЕК согласовать принципиальные параметры соглашения.

Несомненно, главный триумфатор сделки — Дональд Трамп. Саммит стран-экспортеров нефти прошел по его сценарию. Напомним, именно президент США ставит себе в заслугу тот факт, что Путин и саудовский принц Салман вернулись к переговорам, демонстрируя готовность пойти на компромисс.

Эксперты закономерно сомневались в эффективности посреднических услуг Трампа, но именно он первым озвучил намеченные объемы сокращения добычи нефти — 10 миллионов баррелей в сутки. Вокруг этой цифры, по информации западных источников, все и крутилось.

В итоге хозяин Белого дома оказался прав: переформатирования ОПЕК+ не произошло, Москва и Эр-Рияд порешали на двоих, с рынка уходит 10 миллионов баррелей.

Математика новой сделки, если верить СМИ, довольно хитрая. Она разделена на три части. Первый и самый радикальный этап сокращения добычи охватит всего два месяца — май и июнь. Затем будет откат до 8 миллионов баррелей в день на оставшуюся часть 2020 года и до 6 миллионов баррелей на 2021 год (вплоть до 22 апреля, когда соглашение перестанет действовать).

Чтобы добиться поставленных целей, каждый участник ОПЕК+ снизит производство нефти на 23% от его уровней в октябре 2018 года. За исключением Саудовской Аравии и России, которые будут отсчитывать сокращение от базового уровня в 11 миллионов баррелей. В течение мая и июня им придется ограничить добычу до 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Любопытно взглянуть на эти цифры через призму ситуации месячной давности, когда распалась предыдущая сделка ОПЕК+.

Тогда Россия отказалась брать на себя новые обязательства по сокращению добычи на 1,7 миллиона баррелей. А сегодня кран нужно закрутить значительно сильнее. Если отсчитывать от реальных текущих объемов добычи, которые в РФ держится на уровне 11,3 миллиона баррелей в сутки, то сокращение составит 2,8 миллиона баррелей.

Случай беспрецедентный. Особенно если учесть, что изначально Россия стояла на совершенно иных переговорных позициях. Bloomberg писал о готовности Москвы убрать с рынка всего 1 миллион баррелей.

The Wall Street Journal прибавила еще 0,5 миллиона. Наконец, прямо накануне переговоров американские источники сообщили, что вклад Москвы может быть увеличен до 2 миллионов баррелей от апрельских показателей. На деле оказалось еще больше.

Нужно ли было в марте срывать переговоры ОПЕК+, чтобы через месяц принять на себя еще более обременительные условия сокращения добычи нефти? Такой вопрос, конечно, напрашивается, но он не совсем корректен. Прежде всего, потому что ситуация за это время радикально изменилась.

Да, 6 марта в мире уже бушевала эпидемия коронавируса, и было понятно, что рынок нефти столкнется с серьезным дисбалансом между спросом и предложением. Но никто еще не осознавал масштабов катастрофы. ВОЗ еще не объявила, что распространение болезни приобрело характер пандемии, центром который стала Европа. В Италии и других странах еще не действовал режим тотального карантина, транспортное сообщение между Европой и США не было приостановлено. Россия делала ставку на то, что негативного сценария удастся избежать, и призывала не спешить с сокращением добычи нефти, оставив в силе действовавшие на тот момент квоты.

Как раз после развала сделки ОПЕК+ ситуация начала выходить из-под контроля. Через считанные дни стало понятно, что мир стоит на пороге обвального снижения спроса на «черное золото». Поэтому даже предыдущие предложения саудитов стали неактуальны.

Сокращать добычу нефти нужно более радикально, чем в начале марта. Такова реальность, с которой Россия спорить не может и не собирается. В этом контексте нет ничего удивительного в том, что на нашу страну ложится столь тяжелое бремя стабилизации рынка. Вопрос нужно ставить иначе: справедливо ли это бремя распределяется меду всеми заинтересованными сторонами? Детали сделки заставляют в этом усомниться.

Отказ России брать на себя новые обязательства по сокращению добычи был продиктован не только верой в скорую стабилизацию мировой экономики, но и стремлением включить в сделку ОПЕК+ Соединенные Штаты. Накануне саммита Россия недвусмысленно давала понять, что её не устраивает ситуация, при которой Трамп является всего лишь посредником между договаривающимися сторонами.

Хозяин Белого дома, в свою очередь, решил пройти между капельками дождя и поддержать общие усилия стран-экспортеров нефти, не присоединяясь к картельному сговору. Его позиция заключается в том, что добыча в США будет снижаться естественным путем. Вернее, уже снижается.

Первой жертвой нефтяной войны стали американские сланцевики, которые консервируют скважины, снижают капитальные затраты, отказываются от новых инвестиционных программ и т. д. Появились даже первые банкроты (к примеру, крупная компания Whiting Petroleum, которая несколько лет назад была одним из лидеров рынка). Дескать, мы и так уходим в минус — что вам еще нужно?

Успех переговоров в рамках ОПЕК+ свидетельствует о том, что Москва и Эр-Рияд смирились с таким «факультативным» участием американцев. Для саудитов — главных союзников США на Ближнем Востоке — никаких экзистенциальных противоречий в связи с этим не возникает. Они и раньше не возмущались тем, что США «на халяву» получают плоды деятельности ОПЕК+. Другое дело — Россия.

Все инсайды о её готовности сократить добычу сопровождались одним условием: американцы тоже должны участвовать. И были основания сомневаться, что Москву устроит вариант «вынужденного» участия, который взял на вооружение Трамп.

«Это совершенно разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это длину и ширину сравнивать. Это разное», — заявил накануне переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Теперь выясняется, что длину и ширину сравнивать все-таки можно…

Допустим, что американцы действительно внесут свою лепту в стабилизацию рынка нефти. Какую именно? Можно обратиться к прогнозу Управления по энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США, который был опубликован аккурат к переговорам ОПЕК+ и стал как бы наглядным подтверждением того, что американцы тоже снизят добычу.

«EIA прогнозирует, что производство сырья составит в среднем 11,8 миллионов баррелей в 2020 году, на 500 тысяч баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году EIA ожидает, что снижение добычи продолжится и составит 700 тысяч баррелей», — сообщили в Минэнерго США.

Не будем вдаваться в детали, но суть ясна. Москва и Эр-Рияд заберут с рынка миллионы баррелей нефти, а Вашингтон — сотни тысяч. Причем США остаются игроком, который может оперативно реагировать на изменение ценовой конъюнктуры. То есть остаются в привилегированном положении.

Даже если вынести за скобки американцев, условия новой сделки для России кажутся, мягко говоря, не идеальными.

Как уже было сказано, в мае-июне она по факту сокращает добычу нефти на 2,8 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия вроде бы сокращает еще больше, но только если считать от текущих показателей, до которых она «подпрыгнула» после развала сделки ОПЕК+. В первом квартале добыча нефти в королевстве составляла примерно 9,8 миллиона баррелей в сутки. А Россия, как известно, настаивала на том, чтобы точкой отсчета были именно показатели первого квартала. Если отталкиваться от них, то саудиты уходят в минус всего на 1,3 миллиона баррелей.

Таковы неутешительные для Москвы итоги первого раунда переговоров ОПЕК+, которые продолжатся на экстренной встрече министров энергетики G20.

Есть еще одна плохая новость для всех стран-экспортеров нефти: новая сделка не впечатлила рынок. Цены на «черное золото» росли в преддверии и во время саммита, а потом пошли вниз. В условиях «коронакризиса» даже колоссальное сокращение добычи не поднимет цены до 50−60 долларов за баррель, как это было раньше.