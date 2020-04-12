Трамп поблагодарил Путина и саудитов за «прекрасную сделку» по нефти

23:50

Президент США Дональд Трамп считает, что договоренности, достигнутые в рамках сделки ОПЕК+, устроят все стороны. «Прекрасная сделка для всех», — написал он в своем Twitter.

«Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России [Владимира] Путина и короля Саудовской Аравии Салмана», — заявил он, добавив, что провел с ними переговоры.

По словам американского лидера, договоренность о сокращении добычи нефти «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США».

В ходе видеоконференции, которая прошла вечером 12 апреля, страны ОПЕК+ договорились снизить объемы производства нефти на два месяца, начиная с 1 мая, пишет РБК. Сокращение добычи составит 9,7 млн барр./сутки, это рекордный уровень снижения за всю историю. Помимо этого, по словам иранского министра нефти Биджара Зангане, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт согласились сократить добычу еще на 2 млн барр./сутки, а страны G20 — на 3,7 млн барр. в день.

9 апреля участники ОПЕК+ предварительно договорились, что сократят добычу нефти на 10 млн барр./сут., а затем начнут наращивать объемы производства. До января 2021 года сокращение составит 8 млн барр./сутки, после же и по апрель 2022 года — 6 млн барр./сутки. Окончательное решение пришлось перенести перенесли принятие окончательного решения из-за позиции Мексики, которая не хотела сокращать добычу в объемах, предложенных другими государствами. В итоге США помогли разрешить противоречие и взяли на себя часть обязательств Мексики в размере 250 тыс. барр./сутки.