]]>
]]>
Главная Экономика Новости

Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

13:02 13.04.2020
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

В 2020 году из-за пандемии коронавируса число безработных в России временно увеличится с 2,5 млн до 8 млн человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил в эфире телеканала РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск (экономики. ― Ред.), рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», ― рассказал он телеканалу.

По мнению главы Счетной палаты, для сдерживания роста безработицы следует принимать массовые решения по поддержке бизнеса. Как, например, это было сделано в кризис 2008–2009 годов. «Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым»,— сказал он.

На прямые дотации бизнесу господин Кудрин предложил добавить 2–3 трлн руб. При этом, по его словам, для поддержки российской экономики целесообразно использовать не только средства Фонда национального благосостояния, но и внешние займы. По оценкам правительства, на уже объявленные антикризисные меры будет потрачено около 1,3 трлн руб.

Темы: Коронавирус, Рынок труда и безработица в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.04.2020, 14:49
Гость: личный опыт

зав такое ваще-то расстреливают.
13.04.2020, 14:26
Гость: РЖГ

Когда его посадят за перевод денег страны в иностранные банки?
13.04.2020, 14:18
Гость: личный опыт

кудря непотопляемый крышуется соросом и ротщильдами, за успехи в обмене реальных российских материальных ценностей на зеленые фантики получил от пиндосни почетное звание "лучший министр финансов России". По слухам обиделся - хотел звание "Лучший американец", типо, как у горбатого ("Лучший немец").
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации