Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

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В 2020 году из-за пандемии коронавируса число безработных в России временно увеличится с 2,5 млн до 8 млн человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил в эфире телеканала РБК глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«По прогнозам в период этого кризиса в России с 2,5 млн до 8 млн увеличится число безработных на какой-то период. Возможно, что и до конца года. Потом произойдет перезапуск (экономики. ― Ред.), рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», ― рассказал он телеканалу.

По мнению главы Счетной палаты, для сдерживания роста безработицы следует принимать массовые решения по поддержке бизнеса. Как, например, это было сделано в кризис 2008–2009 годов. «Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали возможность умереть слабым»,— сказал он.

На прямые дотации бизнесу господин Кудрин предложил добавить 2–3 трлн руб. При этом, по его словам, для поддержки российской экономики целесообразно использовать не только средства Фонда национального благосостояния, но и внешние займы. По оценкам правительства, на уже объявленные антикризисные меры будет потрачено около 1,3 трлн руб.