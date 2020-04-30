Экономисты зафиксировали резкое падение спроса в промышленном секторе

11:55

Спрос в секторе российской промышленности упал в масштабах, сопоставимых с кризисом 2008 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Института экономической политики им. Гайдара.

Согласно аналитическим данным, за апрель 2020 года спрос упал на 45 пунктов, тогда как в 2008 году снижение спроса составило 60 пунктов с сентября по декабрь. И если падение продолжится в том же духе, то снижение спроса превзойдет его сокращение в 2008-2009 годах.

Это, в свою очередь приведет к снижению выпуска промышленной продукции. Так, за апрель этот показатель снизился на 50 пунктов (в 2008 году показатель упал на 60 пунктов за 3 месяца).

Как отмечает газета, на самих предприятиях ожидают ухудшение ситуации. Это приведет к сокращению персонала.

По данным Росстата, рост промышленного производства на фоне пандемии коронавирусной инфекции замедлился до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.