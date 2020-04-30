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Экономисты зафиксировали резкое падение спроса в промышленном секторе

11:55 30.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Спрос в секторе российской промышленности упал в масштабах, сопоставимых с кризисом 2008 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные Института экономической политики им. Гайдара.

Согласно аналитическим данным, за апрель 2020 года спрос упал на 45 пунктов, тогда как в 2008 году снижение спроса составило 60 пунктов с сентября по декабрь. И если падение продолжится в том же духе, то снижение спроса превзойдет его сокращение в 2008-2009 годах.

Это, в свою очередь приведет к снижению выпуска промышленной продукции. Так, за апрель этот показатель снизился на 50 пунктов (в 2008 году показатель упал на 60 пунктов за 3 месяца).

Как отмечает газета, на самих предприятиях ожидают ухудшение ситуации. Это приведет к сокращению персонала.

По данным Росстата, рост промышленного производства на фоне пандемии коронавирусной инфекции замедлился до 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Темы: Экономический кризис в России, Промышленность в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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30.04.2020, 23:15
Гость: ну

в общем скоро ждем от чиновников в качестве способа защиты от вируса надеть полиэтиленовый пакет на голову, гарантия защиты 100%.
30.04.2020, 22:27
Гость: дедд

Бизнесы дешевеют. Когда их скупят или уничтожат те кто придумал вирус, пандемия закончится.
30.04.2020, 16:55
Гость: stalker

Вывод из статьи простой. Мы на грани развала отечественной экономики. Как следствие просядут бюджеты всех уровней, т.к. они банально не получат прежних доходов. И это на фоне снижения цен на нефть и, как следствие, на газ. Давайте говорить откровенно, российская экономика слаба и не может позволить себе длительных простоев. И если власть не станет снимать ограничительные меры в ближайшем будущем, мы может не только здоровье, но и страну потерять, т.к. без экономики у страны не будет будущего.
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