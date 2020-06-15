Выпуск банковских карт может стать платным

09:42

Ряд банковских услуг может стать платным для клиентов. В частности, плата может взыматься за выпуск и обслуживание новых карт, использование банковского приложения и даже колл-центра, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление ассоциации банков России (АБР).

В письме АБР в адрес кабмина говорится, что к этому приведет сохранение административного регулирования комиссий за прием платежей (эквайринн) для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1 процента, введенного в качестве антикризисной меры. Для кридитных организаций это приведет к финансовым потерям банков в 10-15 млрд. рублей.

Сохранение этой меры приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты со стороны банков. В связи с этим банки могут не только ввести означенные выше платежи, но и сократить или отменить программы лояльности. Сейчас все эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий.

В свою очередь в ЦБ РФ отметили, что введенное ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер. Данная мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Пока предполагается, что данная мера будет действовать до 30 сентября.