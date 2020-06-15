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Выпуск банковских карт может стать платным

09:42 15.06.2020
Выпуск банковских крат может стать платным
Фото © KM.RU, Илья Шабардин
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Ряд банковских услуг может стать платным для клиентов. В частности, плата может взыматься за выпуск и обслуживание новых карт, использование банковского приложения и даже колл-центра, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление ассоциации банков России (АБР).

В письме АБР в адрес кабмина говорится, что к этому приведет сохранение административного регулирования комиссий за прием платежей (эквайринн) для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1 процента, введенного в качестве антикризисной меры. Для кридитных организаций это приведет к финансовым потерям банков в 10-15 млрд.  рублей.

Сохранение этой меры приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты со стороны банков. В связи с этим банки могут не только ввести означенные выше платежи, но и сократить или отменить программы лояльности. Сейчас все эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий. 

В свою очередь в ЦБ РФ отметили, что введенное ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер. Данная мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Пока предполагается, что данная мера будет действовать до 30 сентября.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 12:05
Гость: Капитан Очевидность

Все декларируемые правительством "ништяки" для народа, типа отмены роуминга у банкиров и операторов мобильной связи в конечном итоге оплачиваются самим же народом только уже под другим названием.
15.06.2020, 11:22
Гость: Ветеран

Никогда у банкира ничего не было бесплатным. Всё оплачено клиентом, явным или неявным образом. Просто нашли повод навариться ещё раз.
15.06.2020, 10:09
Гость: Старый евrей

Дурачки что ли? Они и так проценты за всё гребут с денег, с которых все налоги уже уплачены. Банки, идите лесом.
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