Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 4,5%

15:38

Центробанк принял решение снова опустить ключевую ставку. Показатель понизили сразу на один процентный пункт до 4,5%.

Как пишут «Ведомости», это рекордное снижение ставки за один раз с начала 2015 года. Кроме того, на столь низком уровне последний раз ставка была осенью 2013 года.

«В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

В последний раз регулятор пересматривал ключевую ставку в конце апреля. Тогда показатель уменьшили на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.