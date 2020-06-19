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Центробанк РФ понизил ключевую ставку до 4,5%

15:38 19.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Центробанк принял решение снова опустить ключевую ставку. Показатель понизили сразу на один процентный пункт до 4,5%.

Как пишут «Ведомости», это рекордное снижение ставки за один раз с начала 2015 года. Кроме того, на столь низком уровне последний раз ставка была осенью 2013 года.

«В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание годовой инфляции вблизи 4%», — сообщили в пресс-службе ЦБ.

В последний раз регулятор пересматривал ключевую ставку в конце апреля. Тогда показатель уменьшили на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.

Темы: Россия, Экономика и финансы, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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19.06.2020, 17:15
Гость: Русский

..ясень пень, Глава ЦБ РФ и её заместители хотят остаться на работе ..после 1 июля 2020 года. Но это будут решать депутаты Гос.думы, а у них хорошая память. Думаю, отправят всех в бессрочный отпуск.
19.06.2020, 16:54
Гость: D.D.

а че про сбер страница засекречена? - обираемым про обирание знать не положено?
пачиму, - я б порадовался б за грефушку и егойного другана по гешефту
19.06.2020, 15:55
Гость: Криптоколония будет разбита. Победа будет за нами!

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