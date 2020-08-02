Ненужные трубы, или Закат страны-газоколонки

Развлечения с пустыми трубами будут стоить российскому налогоплательщику 106 миллиардов долларов, или 7,45 триллиона рублей. Без малейших надежд на прибыль. Без шансов на улучшение внутренней жизни в стране

Чем полезны и интересны современные ангажированные СМИ? Они способны выдавать информацию так, что все выглядит вроде как перемога. А начинаешь смотреть внимательнее — непонятно. А если вдумчиво проанализировать — полнейшая зрада в лучших канонах и традициях наших соседей на западе.

Задуматься на тему происходящего с российскими трубопроводами заставили более чем странные новости сразу с севера и юга. А вообще в конечном итоге и на восток посмотреть совершенно не вредно.

Картина вырисовывается странная, но очень логичная. И не особенно радостная для глаза россиянина.

Итак, начну с севера.

«Северный поток-2»



Ох уж эта Дания… Страна, чья площадь меньше, чем территория многих областей того же центра России (не говорю о крупных территориях на востоке даже), ставит такие палки в колеса, что начинаешь уважать.

Понятно, что Дания — не самый большой противовес вставшей на дыбы Германии, мечтающей о том, как она (Германия) скинет с шеи всех этих транзитеров и сама начнет барыжить газом. Естественно, получая его с огромной (как положено) скидкой.

А Дания против. И ведь как красиво палки в колеса ставят потомки Гамлета… То боеприпасы они топили тысячами тонн (где взяли – вот вопрос!), то вот треска со своим нерестом… Нет, нерест трески – это дело нужное. Странно только, что в 2018 и 2019 годах трубопровод гнали, не заморачиваясь треской, а вот в 2020-м треска оказалась важнее. Причем именно у острова Борнхольм.

Хорошо, боеприпасы вытралили, треска икру отмечет, сезон осенних штормов пройдет… Делаем ставки, что дальше? Или и так понятно, что когда Баба-Яга (точнее, Дональд-не-селезень) против, то соединенных желаний Меркель и Путина может оказаться недостаточно. Треска, знаете ли, она порой важнее бывает… И сильнее.

В целом же будущее СП-2 не то чтобы сомнительно, но… Тянуть его будут очень долго. Просто потому, что сам по себе СП-2 политизирован донельзя. Чтобы там ни говорили об обратном представители Германии и России, но более политизированной стройки если не в мире, то в Европе, точно не найти.

Так что тянуться все это будет долго, вопрос только, за чей счет. Между тем стоимость СП-2 приближается к 10 миллиардам. Понятно, что не рублей, а евро. Многовато для трубопровода, который все еще пустым валяется в воде.

Утопия получается в прямом смысле. А уж если все посчитать…

Однако о счетах – в самом конце.

«Турецкий поток»



То, что Эрдоган – тот еще «партнер», в свое время говорили и писали многие. Автор не был исключением и, к сожалению, оказался прав. Странные вещи, происходящие на юге, говорят с уверенностью о том, что президент Турции разрешает дружить с собой. На определенных и очень выгодных условиях для себя.

Великолепный пример – это откровенно бесхребетная и полупредательская продажа ему С-400, во всех тонкостях которой теперь будут великолепно разбираться эксперты НАТО. Но если бы не было этой продажи, капризный лидер Турции не дал бы строить трубопровод.

И вот вам интересный результат: в 2020 году первая по экспорту в Турцию Россия «внезапно» опустилась сразу на пятое место. Вперед вышли Азербайджан, Иран, Катар и Алжир. Факт был засвидетельствован турецкой организацией EPDK, государственным регулятором по энергоносителям.

Он же зафиксировал уменьшение поставок российского газа в Турцию на 72%, в то время как СПГ из США вырос на 300%. И уже «на подходе» к пятерке лидеров.

Но успехи США и Азербайджана как-то нас не сильно интересуют. А вот то, что по данным ФТО РФ экспорт «Газпрома» за первый квартал 2020 года рухнул (по-другому не скажешь) на 24,4%, до 46,6 млрд кубометров, – это факт. И конкретно в Турцию – до 0,2 млрд. кубометров. И это, заметим, несмотря на введение в действие «Турецкого потока».

Да, кризис во всем мире, да, газа Турция начинает потреблять меньше, но… Почему российского? Не американского, не азербайджанского, а российского? Мы же с Турцией – «друзья-партнеры». Как же так?

А вот так. Российский газ оказался неконкурентоспособным. А так как Турция – монопольный потребитель газа и на транзит в Европу Эрдогана не уломали, то теперь Турция может потреблять столько газа из России, сколько ей нужно. Довеском к более выгодным контрактам, да еще и выкручивая руки по цене, потому что больше пользователей у «ТП» нет.

Это называется не монополия, а монопсония. Когда покупатель один, а продавцов несколько. И тогда такой покупатель (в нашем случае Турция) начинает диктовать условия по полной программе.

Что и получилось. Газ от «Газпрома» оказался совершенно неконкурентноспособным. Да и в Европе, кстати, дела не лучше. На европейских хабах в июне газ котировался по 45 долларов за тысячу кубометров на TTF (Нидерланды) и 63 доллара за тысячу в Баумгартене (Австрия). При заявленной цене нулевой рентабельности в 100 долларов за тысячу кубов для «Газпрома» с учетом себестоимости добычи, НДПИ, транспортировки и таможенной пошлины.

Российский газ оказался неинтересен для Турции. Между тем строительство «Турецкого потока» обошлось России в 20 миллиардов долларов.

Аналитик «Сбербанк CIB» Алекс Фэк в 2018 году подсчитал, что «Турецкий поток» не окупится в ближайшие 50 лет и принесет «Газпрому» 13 млрд долларов убытка. Но в 2018 году все не выглядело настолько печально.

Но все это меркнет по сравнению с тем, что происходит на востоке.

«Сила Сибири»



Это очень распиаренная и очень затратная показуха. Суперперемога, так сказать. По сравнению с которой «потоки» — сельские трубопроводы от деревни к деревне. «Газпром» нехотя говорит, что «СС» обошелся в 55 млрд долларов, но независимые эксперты говорят о сумме в 100 млрд долларов.

Если принять, что истина где-то посередине, то пусть это будет 75 млрд долларов. И что Россия получила за эти деньги? Ничего. Очень красивую картинку, цена которой – ноль. Точнее, минус 75 миллиардов американских долларов.

На рынке газа этот проект не дает НИЧЕГО. В 2020 году план по прокачке, по данным самого «Газпрома», составлял всего 5 млрд. кубометров. И не факт, что столько будет прокачано, но дело даже не в снижении потребления в мире.

Дело в том, что для того, чтобы выйти на обещанные 38 млрд кубов в год, необходимо около 10 лет и куча денег сверх затраченного. Просто потому, что ресурсов одного Чаяндинского месторождения (Якутия, Ленский район, открыто в 1983 году) не хватит на обеспечение таких объемов, согласно проекту, надо к нему подключать ещё Ковыктинское месторождение (Иркутская область, открыто в 1987 году).

Отступление: обращаю внимание, что оба месторождения открыты во времена СССР, продолжаем проедать советское наследие. Но разведка была проведена кривовато, так что многие скважины сегодня оказались «сухими». Со всеми вытекающими последствиями.

Так вот, по плану надо эти два месторождения не просто ввести в эксплуатацию, нужно соединить эти месторождения новой трубой, набурить новых скважин, поставить компрессорные станции на всем пути…

Кстати, «путь» — это 900 километров.

И вот тогда, через 10 лет, если китайцам это еще будет нужно… Ключевое – «если будет нужно», потому что тут куча нюансов.

Но в 2018 году министр энергетики Новак, отчитываясь в Госдуме, честно признался, что «Сила Сибири» — это не коммерческий проект и прибыли нам скоро не увидеть, если она вообще будет.

А пока «Газпром» врёт. Причем с 2014 года, когда СМИ определенного характера дружно запестрели заголовками о том, какой великий проект будут осуществлять Россия и Китай. Вот это была первая и главнейшая ложь, потому что Китай НИЧЕГО строить не собирался.

Второй была ложь о том, что Китай даст на проект 20-25 млрд долларов. Не дал. И не потому, что решил «кинуть», а потому что не обещал ни единым словом. Ни единым иероглифом в договоре, ни одним росчерком пера. А раз не обещал, то и не дал.

Вся эта штука была от первой и до последней копеечки построена на деньги российских налогоплательщиков. Это же межгосударственный проект, правда? Значит, бюджет. Освоением которого у нас занимаются все, кто может до этого дотянуться.

Соответственно, кто получил хоть какую-то прибыль от газопровода? Правильно, те, кто его строил. Ненужный никому трубопровод за деньги налогоплательщиков. Если конкретно по «СС» — все преференции и господ Тимченко, и Ротенберга-старшего.

Россия? Ну ладно, давайте по-серьезному.

Китай на том конце трубы – тоже монопсонический покупатель. Газ из «Силы Сибири» не продать, кроме китайцев, никому. Ни монголам, ни корейцам. НИКОМУ. У трубопровода ОДИН покупатель, и дальше он будет диктовать свои условия продавцу. А продавец будет соглашаться на эти условия, иначе трубопровод будет стоять пустым.

Он и так стоит, поскольку сибирский газ является для Китая запасным вариантом. Основной газ КНР получает из тихоокеанского региона в виде СПГ, который более выгоден.

А так как Китай снижает объемы потребляемого газа, в том числе и трубного, то вот тут наши соседи могут выкручивать «Газпрому» руки, как угодно. Точнее, Эрдоган завидовать будет.

В мире навалом дешевого газа. В мире много СПГ. И вот тут получаются интересные вещи.

Прибыли не то что не ожидается, ее просто не предвидится, поскольку в мире наблюдается падение цен и профицит природного газа. На этом фоне мы внезапно имеем недостроенный пустой «Северный поток-2», полупустой «Северный поток-1», пустой «Турецкий поток», пустую «Силу Сибири».

Но «Газпром» и лично господин Миллер не собираются останавливаться на достигнутом. Опростоволосившись с «СС», вместо того, чтобы обеспечить трубопровод газом и рискнуть найти новых потребителей хотя бы внутри страны, Миллер и компания объявили о строительстве «Силы Сибири-2»! От других месторождений, в тот же Китай, через территорию Монголии.

Интересно, да? Китай снижает уровень закупки газа, «Газпром» не может обеспечить и того, что было оговорено, потому надо угрохать еще 1,5 триллиона рублей на еще одну трубу!

А где деньги? Ах да, деньги…

Ни у кого там газ с 1 августа не дорожает, нет?

Хорошо жить и развлекаться в России. Если у тебя есть на то возможность. Действительно, ужели мы не можем позволить потратить еще полтора триллиона жалких рублишек на очередную никому не нужную трубу?

Ведь люди будут работать. Люди заработают денежек. Хорошие люди. Миллеры, ротенберги, тимченки…

Вообще, политика «Газпрома» и государства (не забываем о доле государства в этой организации) вызывает уже даже не удивление. Все эти эпохальные стройки, совершенно как в советские времена, вызывают чувство недоумения. И понимания того, что деньги просто выбрасываются на никчемные пиар-проекты, которые оборачиваются пустыми трубами и убытками.

Погашать которые – удел налогоплательщиков.

Красивая получается цепочка. Развлекаются представители власти, заключая эпохальные договоры, развлекаются ангажированные СМИ, рассказывая всякие небылицы (как про Китай, который должен был «дать денег»), развлекается «Газпром», размещая заказы на никому не нужные и к тому же не обеспеченные газом трубопроводы, играются в игрища все.

А платит за это все безобразие народ. Которому в очередной раз поднимают цены. Но который в очередной раз с криками «Славься!» выражает доверие всему этому делу.

Воистину, в интересные мы времена живем…

И что у нас в итоге? Калькулятор, ваш выход!

«Северный поток-2» — 10 миллиардов долларов, или 700 миллиардов рублей.

«Турецкий поток» — 20 миллиардов долларов, или 1,4 триллиона рублей.

«Сила Сибири» — 55 миллиардов долларов, или 3,85 триллиона рублей.

«Сила Сибири-2» — 21 миллиард долларов, или 1,5 триллиона рублей.

Итого, развлечения с пустыми трубами будут стоить российскому налогоплательщику 106 миллиардов долларов, или 7,45 триллиона рублей.

Без малейших надежд на прибыль. Без шансов на улучшение внутренней жизни в стране. Просто потрачены, причем довольно бездарно.

И главное, без шансов на то, что это безобразие когда-нибудь прекратится.

А между тем стоит задуматься над тем, что может произойти в стране-бензоколонке, если ее нефть и газ окажутся никому не нужны. Причем задуматься надо бы уже сегодня, пока завтра не началось строительство очередного бесполезного трубопровода.

