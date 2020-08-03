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Краткая биография Дмитрия Николаевича Махонина

23:06 3.08.2020
Фото из соцсети

В 2016 году Дмитрий Махонин предпринял первую попытку баллотироваться в Государственную думу

Махонин Дмитрий Николаевич стал известен широкой публике после назначения на должность ВРИО в феврале 2020 года. Предшественник Махонина получил новую должность и будет заниматься экономическим развитием страны. Дмитрий Махонин до своего назначения руководил управлением ФАС, где занимались регулированием ТЭК и в области химической промышленности.

Ранние годы

Дмитрий Махонин родился в Рябинино в 1982 году. Этот населенный пункт расположен на территории Чердынского района в Пермском крае. В 2004 году Дмитрий завершил обучение на юрфаке Пермского ГУ. Сразу после окончания заведения пришел на работу в Управление ФАС на территории Пермского края. Дмитрий получил должность специалиста первой категории и принят на работу в отдел административно-хозяйственного обеспечения. Следующие 4 года​ будущий ВРИО губернатора трудился в качестве юриста в штате одного из предприятий Прикамья.​

Переход на руководящие должности

С 2008 года Махонин продолжил работать в пермском УФАС, но уже на должности зама руководителя. Управление занималось преимущественно рассмотрением жалоб от граждан. Летом 2009 года он возглавил это управление.

Как сообщает сайт "Губернатор.Пермкрай", под руководством Махонина в 2011 году УФАС раскрыло сговор местных производителей хлеба и нарушений таксистов, взвинтивших цены на свои услуги в период новогодних праздников. За время работы Махонина сотрудники пермского УФАС собрали материалы для возбуждения более двух десятков уголовных дел.
Через 4 года новая должность - глава управления ТЭК ФАС на территории Пермского края.

Политическая карьера

В 2016 году Дмитрий Махонин предпринял первую попытку баллотироваться в Государственную думу в составе партии "Яблоко". Получить статус депутата в этом созыве ему не удалось, поскольку партия не набрала нужного процента голосов. В 2020 году Махонин назначается ВРИО главы родного региона, не являясь членом какой-либо из действующих политических партий.

Награды и личная жизнь

Заслуги Дмитрия Николаевича отмечены:

- медалью ордена второй степени "За заслуги перед отечеством";
- благодарностью от Президента;
- грамотой от ФСБ России.

Сейчас он женат, имеет троих детей, о частной и жизни и работе рассказывает в личном аккаунте в Instagram.

Темы: Экономика
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