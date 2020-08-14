Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

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Самым подорожавшим продуктом за год в России стала гречневая крупа, пишет газета "Ведомости".

Так, стоимость килограмма гречки за год выросла в 1,7 раза - до 87,1 рубля. Подобный скачок в цене издание объясняет повышенным спросом на данный вид крупы в начале 2020 года, на фоне паники в распространении коронавирусной инфекции.

Из-за эпидемии коронавируса жители России начали бездумно скупать из магазинов продукты с длительным сроком хранения. Поставщики воспользовались ситуацией и подняли цены.

По мнению аналитиков, цена на гречку к октябрю должна снизиться благодаря поставкам нового урожая. При этом спрос также должен снизиться, так как многие закупили гречку в период коронавируса.

Помимо гречки россияне скупали в период эпидемии рис, пельмени, сахар, мясные консервы, макароны, молоко, туалетную бумагу, мыло, влажные салфетки.