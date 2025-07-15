В России призвали сократить срок обучения в школе

20:25 15.07.2025

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал вернуться к системе 8–10-летнего обучения в школе и сократить срок обучения в вузах. По его мнению, эти меры в перспективе приведут к снижению возраста рождения первого ребенка в семьях и помогут улучшить демографическую ситуацию в России, пишет Газета.RU.

Рыбальченко пояснил, что сейчас специалист с высшим образованием тратит на обучение в школе 11 лет, затем четыре года — в бакалавриате и еще два — в магистратуре. Всего получается 17 лет, а если прибавить к ним трехлетний период послевузовской адаптации, то молодые люди задумываются о создании семьи и рождении детей только к 27 годам, полагает он.

«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — сказал Рыбальченко.

Таким образом, по его мнению, в России удастся снизить возраст социального взросления, что в итоге приведет к более раннему вступлению в брак и, соответственно, рождению детей.

Он отметил, что меры поддержки при этом должны носить комплексный характер.

«Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный наем, семейные общежития», — заявил председатель комиссии ОП.