В России призвали сократить срок обучения в школе

© KM.RU, Наталья Ступникова

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал вернуться к системе 8–10-летнего обучения в школе и сократить срок обучения в вузах. По его мнению, эти меры в перспективе приведут к снижению возраста рождения первого ребенка в семьях и помогут улучшить демографическую ситуацию в России, пишет Газета.RU.

Рыбальченко пояснил, что сейчас специалист с высшим образованием тратит на обучение в школе 11 лет, затем четыре года — в бакалавриате и еще два — в магистратуре. Всего получается 17 лет, а если прибавить к ним трехлетний период послевузовской адаптации, то молодые люди задумываются о создании семьи и рождении детей только к 27 годам, полагает он.

«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — сказал Рыбальченко.

Таким образом, по его мнению, в России удастся снизить возраст социального взросления, что в итоге приведет к более раннему вступлению в брак и, соответственно, рождению детей.

Он отметил, что меры поддержки при этом должны носить комплексный характер.

«Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный наем, семейные общежития», — заявил председатель комиссии ОП.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.07.2025, 01:47
    Гость: Да

    Теоретически, можно, конечно, вернуться к двух-трехлетнему образованию. И потом ещё за пару лет обязать пройти производственное обучение для получения минимальных навыков. И тут же, лет с 10, на работу.

    Получим к 15 годам вполне сложившегося работягу. Лишь бы не спился.

    Кто из родителей за?

  2. 16.07.2025, 01:46
    Гость: Шило

    Давно пора вернуть советскую систему образования.Принятая в угаре либирализьььма , болонская система, провалилась полностью. Но погибая, продолжает плодить дебилов.

  3. 16.07.2025, 01:31
    Гость: Помошник рулевого оперения

    Да не надо их посылать после 8 класса в ПТУ. Зачем.
    Сразу на завод всех, снаряды точить. А потом в 18 на СВО.
    Не должно государство тратить столько средств на обучение метверцов. Убытки же сплошные, да!!

  4. 16.07.2025, 00:46
    Гость: Питон

    Отличие западной системы общественного государственного бесплатного образования в том, что они готовят обслуживающий персонал и поэтому дают только общие базовые знания, а упор делают чтобы слепо подчинялись, следовали указаниям и инструкциям. А в закрытых платных частных школах учат элиту как положено как учили в СССР дают глубокие разносторонние знания. Один индус из бедной семьи иммигрантов выиграл какой то конкурс и получил грант от правительства на учебу в частной школе. Но учиться не смог его там ученики дети богатых родителей и бизнесменов просто затравили. Когда пожаловались то директор встал на сторону богатых учеников, так как их родители щедро оплачивают обучение и делают пожертвования школе. А в РФ идиоты от образования скопировали и притащили в РФ западное общественное образование и его усиленно насаждают. Включая долбаное ЕГЭ. Они же это также скопировали у запада, но там оно не обязательное, а по желанию, его сдают только те, кто нацелились поступать в университет. И различия в оснащении школ, в западных есть все, давно все переведено на компы. Есть все расходные материалы, карандаши, ручки, краски, спортивная форма, учебники. В туалетах и умывальниках всегда бумага, мыло и полотенца. Ученикам и родителям к школе ничего покупать не нужно все выдадут. В университете выдают лэптопы если у кого нет на время учебы. Хотел дочку в школу записать которую заканчивал 30 лет назад, она как увидела дыры в полу вместо унитазов в туалете пулей оттуда вылетела.

  5. 16.07.2025, 00:18
    Гость: Пилот

    Раньше вообще было 8-летнее образование. Дети раньше взрослели, после 8 летки шли в технические училища или сразу на завод учеником, получали стипендию или зарплату и уже не зависли от родителей. Мы жили около вокзала там же было железнодорожное училище и рассматривали чтобы туда пойти. Условия были очень хорошие, стипендия, общежитие для приезжих, бесплатное питание и форма. По окончании всем гарантировалась работа по специальности на ЖД.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В России предложили повысить транспортный налог для машин старше 15 лет
Песков объяснил отсутствие Путина на прощании со Старовойтом
Кадры из видеотрансляции на официальном сайте президента Франции
Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Песков заявил о необходимости военной цензуры в России
Избранное
Какие бывают сорта груш?
Гражданская оборона «На II Новосибирском Рок-Фестивале» (винил)
Ковид-годовщина: пора ответить на многочисленные вопросы
Горшенев «Крутится карусель» (максисингл)
Домашние маски для волос и кожи
Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ «Старики танцуют»
1974fest, 9 ноября, Артист Hall
Крайний Север станет новым исламским государством?
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий. Часть пятая
Брат 2. Живой саундтрек, 21 марта, «Крокус Сити Холл»
Джо Линн Тернер, 3 октября, «1930 Moscow»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации