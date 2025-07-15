В России призвали сократить срок обучения в школе
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал вернуться к системе 8–10-летнего обучения в школе и сократить срок обучения в вузах. По его мнению, эти меры в перспективе приведут к снижению возраста рождения первого ребенка в семьях и помогут улучшить демографическую ситуацию в России, пишет Газета.RU.
Рыбальченко пояснил, что сейчас специалист с высшим образованием тратит на обучение в школе 11 лет, затем четыре года — в бакалавриате и еще два — в магистратуре. Всего получается 17 лет, а если прибавить к ним трехлетний период послевузовской адаптации, то молодые люди задумываются о создании семьи и рождении детей только к 27 годам, полагает он.
«Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и пять — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — сказал Рыбальченко.
Таким образом, по его мнению, в России удастся снизить возраст социального взросления, что в итоге приведет к более раннему вступлению в брак и, соответственно, рождению детей.
Он отметил, что меры поддержки при этом должны носить комплексный характер.
«Стоило бы ввести семейное налогообложение, когда снижается налог при вступлении молодых людей в брак и при рождении первого и последующих детей. Необходимо разработать доступные программы арендного жилья, включая субсидированный и социальный наем, семейные общежития», — заявил председатель комиссии ОП.
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Теоретически, можно, конечно, вернуться к двух-трехлетнему образованию. И потом ещё за пару лет обязать пройти производственное обучение для получения минимальных навыков. И тут же, лет с 10, на работу.
Получим к 15 годам вполне сложившегося работягу. Лишь бы не спился.
Кто из родителей за?
Давно пора вернуть советскую систему образования.Принятая в угаре либирализьььма , болонская система, провалилась полностью. Но погибая, продолжает плодить дебилов.
Да не надо их посылать после 8 класса в ПТУ. Зачем.
Сразу на завод всех, снаряды точить. А потом в 18 на СВО.
Не должно государство тратить столько средств на обучение метверцов. Убытки же сплошные, да!!
Отличие западной системы общественного государственного бесплатного образования в том, что они готовят обслуживающий персонал и поэтому дают только общие базовые знания, а упор делают чтобы слепо подчинялись, следовали указаниям и инструкциям. А в закрытых платных частных школах учат элиту как положено как учили в СССР дают глубокие разносторонние знания. Один индус из бедной семьи иммигрантов выиграл какой то конкурс и получил грант от правительства на учебу в частной школе. Но учиться не смог его там ученики дети богатых родителей и бизнесменов просто затравили. Когда пожаловались то директор встал на сторону богатых учеников, так как их родители щедро оплачивают обучение и делают пожертвования школе. А в РФ идиоты от образования скопировали и притащили в РФ западное общественное образование и его усиленно насаждают. Включая долбаное ЕГЭ. Они же это также скопировали у запада, но там оно не обязательное, а по желанию, его сдают только те, кто нацелились поступать в университет. И различия в оснащении школ, в западных есть все, давно все переведено на компы. Есть все расходные материалы, карандаши, ручки, краски, спортивная форма, учебники. В туалетах и умывальниках всегда бумага, мыло и полотенца. Ученикам и родителям к школе ничего покупать не нужно все выдадут. В университете выдают лэптопы если у кого нет на время учебы. Хотел дочку в школу записать которую заканчивал 30 лет назад, она как увидела дыры в полу вместо унитазов в туалете пулей оттуда вылетела.
Раньше вообще было 8-летнее образование. Дети раньше взрослели, после 8 летки шли в технические училища или сразу на завод учеником, получали стипендию или зарплату и уже не зависли от родителей. Мы жили около вокзала там же было железнодорожное училище и рассматривали чтобы туда пойти. Условия были очень хорошие, стипендия, общежитие для приезжих, бесплатное питание и форма. По окончании всем гарантировалась работа по специальности на ЖД.