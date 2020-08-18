Сечин подарил Путину бутылку «лучшей в мире нефти»

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Сегодня на аудиенции в Кремле глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту Владимиру Путину бутылку с арктической нефтью, добытой на Западно-Иркинском месторождении в Красноярском крае.

По словам Сечина, «Роснефть» готовится к выходу мировой экономики из кризиса в 2023–2024 годах, чтобы вывести на рынок новые объемы этого углеводорода. Президент считает, что сокращение российской экономики будет «меньше, чем во многих других странах», пишет «Коммерсант».

«Хотел бы отметить также новый проект "Восток Ойл". Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02%»,— сказал господин Сечин на встрече с главой государства. «Как на Ближнем Востоке?» — спросил президент. «Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире»,— ответил глава «Роснефти». «Как ближневосточная»,— уточнил глава государства. «Лучше даже»,— заявил Игорь Сечин. «Конечно, лучше»,— согласился Владимир Путин.

Западно-Иркинский участок «Роснефть» получила с разрешения властей Красноярского края в прошлом году. Он граничит с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» давнего партнера Игоря Сечина — Эдуарда Худайнатова. На базе этих месторождений НГХ и «Роснефть» рассчитывают создать совместное предприятие по проекту «Восток Ойл» на Таймырском полуострове в Арктике.

Для этого в феврале этого года Сечин просил у Путина льготы в объеме 2,6 трлн рублей и получил одобрение, отмечает Znak.com. Тогда, представляя проект, Сечин напомнил о поставленной президентом задаче в рамках нацпроекта по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. Ресурсную базу проекта он оценил в 5 млрд тонн нефти, общий объем инвестиций на весь период реализации проекта — в более чем 10 трлн рублей.