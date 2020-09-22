Банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

07:24

Несколько российских банков объявили о запуске услуги по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК.

По данным издания, опция перевода зарплаты по номеру телефона сотрудника есть у банков "Русский стандарт", Райффазенбанк, Тинькофф-банк, "Дом.РФ", "Веста".

Отмечается, что аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. При этом Центробанк еще изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса.

Как пишет РБК, у этого предложения есть как сторонники, так и противники. Так, идентификация физического лица по номеру телефона несет серьезные регуляторные и законодательные риски, существует и финансовый риск для самого сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку, говорит представитель ВТБ.

Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.

Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СПБ в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги.