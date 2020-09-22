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Банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона

07:24 22.09.2020
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

Несколько российских банков объявили о запуске услуги по переводу заработной платы через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает РБК.

По данным издания, опция перевода зарплаты по номеру телефона сотрудника есть у банков "Русский стандарт", Райффазенбанк, Тинькофф-банк, "Дом.РФ", "Веста".

Отмечается, что аналогичный централизованный сервис для всех кредитных организаций разрабатывает Банк России. При этом Центробанк еще изучает вопрос целесообразности создания в СБП подобного сервиса. 

Как пишет РБК, у этого предложения есть как сторонники, так и противники. Так, идентификация физического лица по номеру телефона несет серьезные регуляторные и законодательные риски, существует и финансовый риск для самого сотрудника, если при указании номера телефона работодатель допустил ошибку, говорит представитель ВТБ.

Система быстрых платежей Банка России позволяет переводить деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. В перспективе в рамках системы планируется активно развивать и другие способы оплаты, в том числе настроив автоматическую подписку. С 1 мая россияне могут бесплатно переводить в рамках системы до 100 тысяч рублей в месяц.

Сервис, позволяющий перевести деньги от юридического лица физическому по номеру телефона, был запущен банками — участниками СПБ в июле. До этого через систему можно было переводить деньги между счетами физических лиц и оплачивать некоторые товары и услуги. 

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.09.2020, 13:09
Гость: ABCD

Трамвайный билет хоть какой то документ. Ждите когда по надписям на заборе будут проводить выборы и платежи зачислять.
22.09.2020, 12:35
Гость: Гражданин

Уже есть. В автобусах можно картой оплатить.
22.09.2020, 12:19
Гость: Шило

Я все жду, когда по трамвайному билету, начнут денежные операции!!!
22.09.2020, 12:16
Гость: gvozd

а самое Главное ЗАЧЕМ?
банки по сути превратились в отделения полиции, причем американской..
вы НЕ можете иметь счета без характеристики из кгб и шариатского комитета/иудейского AML/KYC..
работодатель не имеет права дать вам работу без предоставления досье штази.
таким образом ЗАЧЕМ?
как обычно Снова и Опять - это указания из обкома фашингтона.
спецслужбы педостана приняли за идентификатор номер телефона и Обязывают всех собирать в куче персональной информации ваш номер - что бы ИМ было Легче за вами следить.
никакого смысла или значения для осуществления Банковских услуг - это НЕ имеет никакого смысла и значения.
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