Несовершеннолетние самозанятые получат новую льготу

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Минфин подготовил законопроект, который предполагает увеличение стандартного налогового вычета на 12 130 рублей (до 22 130 руб.) для несовершеннолетних самозанятых.

Данная мера начнет действовать в России с 2021 года. Вычет самозанятые будут получать автоматически и он будет направляться на уменьшение налога. «Неиспользованный до момента исполнения самозанятому 18 лет остаток этого налогового вычета будет перенесен на будущие периоды в размере, не превышающем 10 тыс. рублей», - говорится в сообщении Минфина.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот впоследствии «многократно окупаются».

«Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня - это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», - цитирует слова Силуанова РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин в начале лета заявил, что должна быть возможность получать статус самозанятого с 16 лет. По его оценке, воспользоваться данной нормой смогут до 3 миллионов граждан России.