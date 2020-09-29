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Несовершеннолетние самозанятые получат новую льготу

16:44 29.09.2020
Фото с сайта pixabay.com

Минфин подготовил законопроект, который предполагает увеличение стандартного налогового вычета на 12 130 рублей (до 22 130 руб.) для несовершеннолетних самозанятых.

Данная мера начнет действовать в России с 2021 года. Вычет самозанятые будут получать автоматически и он будет направляться на уменьшение налога. «Неиспользованный до момента исполнения самозанятому 18 лет остаток этого налогового вычета будет перенесен на будущие периоды в размере, не превышающем 10 тыс. рублей», - говорится в сообщении Минфина.

По словам главы ведомства Антона Силуанова, инвестиции в юношеские предпринимательские проекты в форме дополнительных льгот впоследствии «многократно окупаются».

«Кадровый и экономический потенциал завтрашнего дня - это сегодняшние школьники, студенты. Дополнительный «налоговый капитал» станет еще одним стимулом для молодых людей начать трудовую деятельность в комплексе с другими действующими мерами по развитию молодежного предпринимательства в стране», - цитирует слова Силуанова РБК.

Напомним, президент России Владимир Путин в начале лета заявил, что должна быть возможность получать статус самозанятого с 16 лет. По его оценке, воспользоваться данной нормой смогут до 3 миллионов граждан России.

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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29.09.2020, 19:53
Гость: Поддержим

детский труд на на буржуя.
29.09.2020, 19:23
Гость: Рустем

"Напомним, президент России Владимир Путин в начале лета заявил, что должна быть возможность получать статус самозанятого с16 лет". Фигня, прибавка налогоплательщиков всего 3млн,а вот если с 12лет тогда будет ощутимей, и не по желанию, а в обязательном порядке. В противном случае, обиявить тунеядцем и вменить обязательный ежемесячный налог.
29.09.2020, 17:07
Гость: ABCD

Люди вторая нефть. С детства их начинают у нас готовить в налогоплательщики, кредитополучаетлей, носильщиков, разносчиков пиццы итд..
"Курс молодого гражданина России"- заплати налоги и спи спокойно, пока снова не напомнили о том, что опять должен.
29.09.2020, 16:59
Гость: М. Жванецкий

Такой культурный человек, я вижу у вас значок, у меня такого значка нет. Я всю жизнь работал. Прямо с горшка на работу.
29.09.2020, 16:59
Гость: Шило

А вот, бомж, по помойкам, сам пропитание ищет...ОН САМОЗАНЯТЫЙ!???
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