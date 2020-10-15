Московская чиновница заверила, что сможет прожить на 13 тыс. руб. в месяц

00:12 15.10.2020

14 октября депутаты Мосгордумы приняли закон, устанавливающий величину прожиточного минимума неработающего пенсионера в Москве в размере 13 тыс. 496 руб. в 2021 году. Такое решение было принято в ходе онлайн-заседания столичного парламента.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева отметила, что расходы на выплату региональных социальных доплат к пенсиям неработающим пенсионерам составляют наиболее весомый объем затрат государственной программы социальной поддержки жителей города, сообщает агентство Москва.

Обсуждение размера прожиточного минимума пенсионеров получилось довольно острым. Так, депутат от КПРФ Елена Шувалова задалась вопросом, смогли бы те, кто предлагает такой минимум, сами прожить на эти деньги. В ответ на это Ольга Грачева ответила: "Да, смогла бы".

"На что же тогда тратят свои доходы депутаты с заработком 800 000 рублей в месяц, если можно прожить и на 13 000 рублей?" — спросила её Шувалова. Однако председатель Мосгордумы Алексей Шапошников счёл вопрос не относящимся к повестке заседания.

Коллега Шуваловой Павел Тарасов назвал ответ Грачевой "очень лукавым". "Почему мы тогда правительству Москвы не установим зарплаты на таком уровне? Наверное, сразу на это предложение выяснится, что этого недостаточно", — заметил коммунист. На вопрос о том, сколько денег сама чиновница тратит в месяц на "самое необходимое", Грачева не ответила.

Слова замглавы департамента труда и соцзащиты столицы вызвали возмущение и у депутата Мосгордумы Елены Янчук. "Самое печальное, что замглавы департамента труда и соцзащиты О.Е.Грачева, получающая порядка 11млн.руб.в год, утверждает, что вполне прожила бы на такую сумму, чем вызвала логичный шквал недоуменной критики", - приводит ее слова Накануне.ру.

"Кроме того, профессионал-социальщик не видит разбалансировки в ситуации с прожиточным минимумом. По данным Росстата, взятым мной с портала ЕМИСС, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Москве составляет 23 693руб.! Примерно на 10 тысяч больше "прожиточного минимума". То есть прожить на прожиточный минимум в Москве невозможно по официальным данным!" – написала Янчук по итогам заседания МГД в своем telegram-канале.

Она сравнила ситуацию с высказыванием экс-министра труда и социальной политики Самарской области Ольги Соколовой, которая предлагала увеличить прожиточный минимум всего на 288 рублей, обосновывая это тем, что "макарошки везде одинаково стоят".