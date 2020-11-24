Бюджет - 2021: как государство сокращает расходы на медицину

Госдума одобрила во 2-м чтении проект бюджета на 2021 год и на плановый период до 2023 г. Больше всего дискуссий вызвал проект бюджета на здравоохранение

Что же вызвало критику экспертов? Ведь проект бюджета предусматривает, что в будущем году государственные расходы на здравоохранение возрастут на 15% (на 600 млрд руб.) по сравнению с 2019 г. Это дополнительные расходы в связи с пандемией (выплаты медицинским работникам, на приобретение лекарств и оборудования), а также на национальный проект «Здравоохранение».

В 2021-2023 гг. также предусмотрены расходы на национальный проект «Здравоохранение» (около 240 млрд руб. в год). Одобрена поправка о ежегодном выделении 90 млрд рублей на первичное звено здравоохранения. Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» составят в 2021 году - 150 млн рублей, в 2022 г. – 154 млн рублей, в 2023 г. – 158 559, 8 млн руб.

Ожидается, что эти средства будут направлены в том числе «на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, средств реабилитации, а также на проведение высокотехнологичных операций».

Бюджет на здравоохранение складывается, как известно, из трех «карманов»: это средства, которые поступают из федерального бюджета, из Федерального фонда медицинского страхования (ФФОМС) и из региональных бюджетов. «Запланированные государственные расходы на здравоохранение в текущих ценах в 2021 г. останутся на уровне 2020 г., а к 2023 г. вырастут по плану всего на 7-8%. Однако...

Обращение ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Г.Улумбековой к Председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам А. Макарову

С поправкой на инфляцию расходы на здравоохранение в 2021 г. по сравнению с 2020 г. сократятся на 3%, а к 2023 г. - на 4%. Это произойдет в основном за счет федерального бюджета, расходы которого в ценах с поправкой на инфляцию в 2021 г. по сравнению с 2020 г. уменьшатся на 14%, а к 2023 г. - на 23%.

- Нам говорят о том, что в 2021 году расходы из ФФОМС на здравоохранение вырастут на 7-8%. Но средства ФФОМС во многом складываются из взносов в систему ОМС. А взносы эти в свою очередь напрямую зависят от фонда оплаты труда. Однако в условиях затянувшейся пандемии и экономического кризиса реальность – это снижение уровня зарплат, рост безработицы. Откуда в этих условиях взяться росту расходов ОМС на здравоохранение? Цифра в 7% закладывалась летом, когда никто не предполагал таких последствий второй волны коронавируса. Соответственно, в 2021 г. по отношению к 2020 г. расходы бюджетной системы на здравоохранение и вовсе сократятся», - заявила «НИ» ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

В ее обращении, направленном председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, говорится: «К сожалению, в этом бюджете не предусмотрен необходимый рост расходов на здравоохранение. Это не позволит увеличить доступность медицинской помощи населению России и выполнить национальные цели - «сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Ректор ВШОУЗ направила также обращения о необходимости увеличить бюджет на здравоохранение председателю правительства М.Мишустину, председателю Совета Федераций В.Матвиенко, председателю Госдумы В.Володину, а также российским губернаторам. Однако, реакции не последовало. Похоже, государственные институты и их руководители согласны лишь на одно: плыть по течению, повторяя мантру: «У государства нет денег».

Принятый в нынешнем виде бюджет означает, что бесплатная медицинская помощь станет еще менее доступной, меньше бесплатных лекарств получат «льготники», будет выделено меньше денег на оплату труда медицинских работников, меньше средств пойдет на расходные материалы, в медицину не смогут привлечь дополнительные кадры. И все это – на фоне пандемии, которая не идет на спад. Как известно, Главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила действие своего постановления «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января 2022 года.

По расчетам, которые предоставили «НИ» эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением, в будущем году сократится и доля государственного финансирования здравоохранения в ВВП - с 4,1% в 2020 г. до 3,6% в 2023 г. При этом государственные расходы в РФ сегодня и так почти в полтора раза ниже, чем в большинстве стран Восточной Европы – в частности, в Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.

Кстати, в этих странах уже сегодня показатель ожидаемой продолжительности жизни, который является ключевой характеристикой здоровья населения, составляет почти 78 лет, а в РФ – только 73,3 года. В будущем году эксперты ожидают дальнейшее сокращение этого показателя. «Ожидаемый рост смертности в России при продолжении пандемии составит 130-140 тысяч человек в год. Половина из них умрут от коронавируса, остальные – от того, что им не была вовремя оказана необходимая медицинская помощь», - резюмирует Гузель Улумбекова.

Эксперты приводят и другие тревожные показатели. Так, с 2017 г. в РФ сокращается численность населения и в 2020 г., по прогнозам, число умерших превысит число родившихся на 353 тыс. человек. Это происходит из-за высокой смертности и низкой рождаемости.

За последние 30 лет в 4,4 раза выросла численность детей-инвалидов. И при этом, как сообщила ректор ВШОУЗ, с 2000 по 2019 гг. сократилась на 54% обеспеченность педиатрическими койками, на 21% врачами-педиатрами и на 11% участковыми-педиатрами

Сколько же нужно средств для того, чтобы здравоохранение в России как минимум оправдывало свое название? По мнению экономистов, для решения проблем российского здравоохранения необходимо изыскать дополнительные средства из федерального бюджета в 2021 г. - 512 млрд руб., а к 2024 г. – 2 212 млрд руб. Этот расчет сделан исходя из того, что государственные расходы на здравоохранение должны поэтапно к 2024 г. увеличиться до 5% ВВП, как в восточноевропейских странах ЕС, близких к нашей стране по уровню экономического развития.

Если этого не произойдет, Россия может понести самые невосполнимые потери – людские. Ведь здравоохранение, так же как и оборона – основа безопасности нашей страны.