Сечин попросил у Путина $2,2 млрд для нового завода в Приморье

Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что строительство нового металлургического завода рядом с верфью «Звезда» обойдется в 2,2 миллиарда долларов. Кроме того, Сечин сообщил о начале практической реализации проекта «Восток Ойл» на Таймыре.

«Предварительная стоимость этого проекта, Владимир Владимирович, примерно $2,2 млрд. Мы имеем в виду, что этот проект надо будет отфинансировать», — сказал Сечин.

«Хорошо»,— ответил российский лидер. Глава «Роснефти»  попросил Путина оказать помощь и с социальной составляющей проекта — жильем и дорогами. На новом производстве будут работать около 1,5 тысячи сотрудников. «Из просьб в отношении поддержки этого проекта: нам нужна помощь по оформлению участков земли под новое строительство и некоторая помощь по инфраструктуре и жилью»,— пояснил он.

Игорь Сечин также поблагодарил главу государства «за внимание и поддержку», оказанные проекту «Восток Ойл» на Таймыре, который реализуется совместно с «Нефтегазхолдингом» Эдуарда Худайнатова.

«Особые слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта», — цитирует его РИА Новости. Сечин доложил Путину о начале практической реализации проекта. В настоящее время в регионе идут поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы и ее развитию, добавил он. Ресурсная база оценивается в около пяти миллиардов тонн нефти.

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