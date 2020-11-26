Популярные акции, которые переоценены

22:12 26.11.2020

Казалось бы, 2020 будет трудным из-за COVID-19, но по прошествии 10 месяцев, индекс S&P 500 поднялся на очень приличные 10%

Существует реальный разрыв между Уолл-стрит и тем, что происходит в экономике, где потери рабочих мест исчисляются миллионами, а рецессия может не закончиться в ближайшее время.

Попутно многие акции растут и торгуются по все более высокой оценке. Эти цены могут сделать их уязвимыми в случае коррекции, которая на данный момент кажется неизбежной. Canopy Growth, Zoom и Workhorse Group - отличные примеры акций, от которых вам следует держаться подальше. Почему – мы спросим у Никиты Бесхлебнова, управляющего инвестиционной компании РосПремьерИнвест.

- Добрый день Никита. Не могли бы дать свою оценку по поводу этих трех компаний. Почему они не стоит покупать акции данных компаний сейчас?

- Добрый день. Начну с акций Canopy Growth. Они упали на 23% в 2020 году. Для обычных акций это может быть плохой новостью. Однако для канадских акций каннабиса - это средний показатель. ETF Horizons Marijuana Life Sciences в этом году упал на аналогичную величину.

Тем не менее, Canopy Growth уже какое-то время не пользуется популярностью у инвесторов из-за плохих результатов. В последнем отчете о прибылях и убытках, опубликованном 10 августа за первый квартал, закончившийся 30 июня, чистые продажи компании в размере 110,4 млн канадских долларов выросли на скромные 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ненамного больше, чем в четвертом квартале, когда он принес 107,9 млн канадских долларов чистой выручки. А продажи марихуаны в Канаде на фоне пандемии были высокими, что сделало недавние результаты еще более разочаровывающими.

Тем не менее, неутешительные результаты не так уж удивительны. Руководство назвало текущий финансовый год «переходным годом», что ясно указывает на то, что инвесторам не следует ожидать слишком многого. Новый генеральный директор Canopy Growth Дэвид Кляйн, который пришел из Constellation Brands (которая в этом году инвестировала более 4 миллиардов долларов в производителя горшков в Онтарио), стремится улучшить и укрепить финансовые показатели компании. Компания Canopy Growth сообщала об операционных убытках за каждый из последних пяти лет, и эти убытки постоянно росли.

Цена Canopy Growth должна еще больше упасть, прежде чем акция станет удачной покупкой - по сравнению с ее канадскими аналогами соотношение цены и продаж (P / S) ее акций указывает на то, что они сильно переоценены.

- Спасибо за ответ. Тогда перейдем к следующей компании Zoom, которая во время пандемии получила значительный прирост пользователей от 10 до 300 млн. Хотя на рынке есть много других бесплатных и платных приложений для общения.

- В отличие от Canopy Growth, у Zoom нет проблем с ростом. Последние квартальные результаты были опубликованы 31 августа, за период, заканчивающийся 31 июля, и выручка в размере 663,5 миллиона долларов вышла на невероятные 355% по сравнению с периодом предыдущего года. Это больше доходов, чем за весь последний финансовый год (622,7 миллиона долларов). Один из ключевых показателей - корпоративные клиенты с 10 и более сотрудниками - достиг 370 200 человек, что на 458% больше, чем в прошлом году.

Нельзя отрицать значительный рост числа людей, использующих Zoom для видеоконференций. Эта тенденция сохранится во время пандемии и, возможно, даже когда она утихнет. Использование Zoom дешево, и это простой способ общаться с людьми.

Но акции сейчас настолько абсурдно дороги, что даже в такой перспективный проект не стоит инвестировать с таким ростом. На новостях о доходах акции компании взлетели на 41% всего за один день. С начала года цена акций Zoom выросла более чем на 530%.

При рыночной капитализации около 121 миллиарда долларов акции сейчас торгуются с коэффициентом P / S, равным 90 - по сравнению с примерно 70 год назад. А из-за конкуренции со стороны Microsoft Teams, Facebook Messenger Rooms и Google Meet это не значит, что у Zoom есть рынок для своих услуг. Существует реальная опасность, что он может потерять долю рынка, что сделает его нынешнюю высокую премию еще менее оправданной.

- Отлично. И осталась еще третья компания Workhorse, что вы думаете про нее?

Инвесторы настроены оптимистично в отношении электромобилей, и акции Workhorse в значительной степени извлекают из этого выгоду, так как цена ее акций также выросла примерно на 530% с начала года. Компания производит электромобили и грузовые автомобили. Акции взлетели в июне, когда компания объявила, что ее электрические автофургоны C650 и C1000 прошли испытания Федеральных стандартов безопасности транспортных средств, что открыло путь для их продажи и производства в США.

Затем акции получили новый импульс, когда они выпустили пресс-релиз, в котором объявлялось, что они получили финансирование в размере 70 миллионов долларов от институционального инвестора. Финансирование важно не только для помощи Workhorse в производстве автомобилей, но и привлечение институционального инвестора помогает повысить доверие к компании, поскольку такой инвестор будет проводить гораздо больше должной осмотрительности, чем розничный инвестор при инвестировании в компанию.

Но, в конце концов, инвесторы платят значительную премию за потенциальный рост. В своих результатах за второй квартал, опубликованных 10 августа за период, заканчивающийся 30 июня, Workhorse произвела продажи всего на 92 тысячи долларов и сообщила об убытках в 131,3 миллиона долларов.

Риск заключается в том, что по мере того, как COVID-19 продолжает оказывать давление на экономику, предприятиям и правительствам придется меньше тратить на капитальные затраты. Это может поставить под угрозу долгосрочные перспективы Workhorse и спрос на электромобили. С невероятным соотношением P / S около 7000 (год назад оно было 280), Workhorse - самая абсурдная цена в этом списке.

Сейчас, когда рыночные оценки высоки, при инвестировании как никогда важно учитывать такие мультипликаторы, как P / S и другие коэффициенты. Цены на акции выходят из-под контроля, и один из способов, с помощью которого инвесторы могут обосноваться - это рассмотреть цену акции по отношению к прибыли или продажам, чтобы увидеть, является ли она разумной по сравнению с другими компаниями и историческими ориентирами.

Игнорируя такие мультипликаторы, вы можете подвергнуться значительному риску в случае еще одного краха на рынках, поскольку акции с высокими ценами могут понести самые большие потери, когда инвесторы будут искать более безопасные инвестиции, в которые можно вложить свои деньги.

- Спасибо, Никита, за такой развернутый ответ и за небольшой совет от вас. Может вы знаете еще примеры компаний, в которые вкладываться сейчас не очень выгодно, не смотря на их успех и рост?

Рассмотрим пример Алибаба и Амазона. Глобальный рост электронной коммерции уже идет полным ходом, прежде чем пандемия создала еще больший попутный ветер для этой мега-тенденции. Но если вы думаете, что Amazon.com Inc. С ростом + 0,37% - единственная на которую стоит обратить внимание, то подумайте еще раз.

Алибаба Групп Холдинг с ростом + 1,58% планирует выйти на выручку 30% в этом финансовом году и еще на 25% в следующем году - цифры, которые превосходят по общему признанию впечатляющий рост Amazon. Более того, в то время как западные страны продолжают ломать руки над влиянием больших технологий, а президент Америки и Европейский союз находят проблему в согласии, когда они нацелены на Amazon, Alibaba остается довольно дружелюбной с китайским правительством и имеет гораздо более низкие политические риски.

Alibaba - лучший выбор в Азии, быстрорастущем рынке, далеко не достигшем зрелости в Европе или Северной Америке, где доминирует Amazon. Так что, если вы хотите ощутить настоящий рост электронной коммерции, вам следует подумать о Alibaba, а не Amazon.

У всех на слуху так же ситуации и с нефтью, которая произошла в начале этого года. После того, как этой весной нефть упала до минимума в 20 долларов - и на короткое время даже наблюдались отрицательные цены из-за проблем с хранением - казалось, что запасы энергоресурсов закончились. Но теперь цена на нефть снова поднялась до 30 долларов, и охотники за скидками роются в нефтяном пятне в надежде на восстановление. Логика (если это можно так назвать) заключается в том, что нефтесервисные компании , такие как Haliburton Company HAL, с ростом + 3,96% и Schlumberger SLB, с ростом + 2,45% являются естественными бенефициарами, поскольку энергетические компании снова начинают тратить и всерьез возобновляют производство.

Эта стратегия может работать как колебательная сделка, так как цена Schlumberger выросла примерно на 60% от своих мартовских минимумов, а Haliburton выросла почти в три раза с низкого диапазона в 4 доллара до более чем 12 долларов за акцию. Однако в зависимости от этого роста, продолжение кажется опасной стратегией.

Частично ответные меры на коронавирус, особенно в Европе, были связаны с усилиями по «зеленому» стимулированию, а не просто со спасением старой экономики. Более того, было написано бесчисленное количество аналитических материалов о том, как пандемия раз и навсегда сделала удаленную работу постоянной моделью. И не забывайте, что внедрение электромобилей продолжает неуклонно сокращать спрос на бензин.

В наши дни трудно найти какую-либо определенность в энергетическом секторе из-за этих тенденций. Но Cheniere Energy Partners CQP, с ростом + 2,96% кажутся менее рискованными, чем сейчас. Cheniere - это компания, занимающаяся переработкой природного газа, прославленный «сборщик пошлин», взимающий плату за транспортировку и хранение природного газа, который многие считают мостом к экологически чистой энергии в будущем благодаря ее низкой стоимости и относительно чистому статусу. По общему признанию, у этих акций нет большого роста, но есть надежность - и щедрые 7,3% дивидендов.

Спасибо большое за ваши ответы и ваши советы. Напомню еще раз, что на наши вопросы отвечал Никита Бесхлебнов, управляющий инвестиционной компании РосПремьерИнвест.