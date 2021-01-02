Добыча нефти в России снизилась до 10-летнего уровня
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Отмечается, что в декабре добыча упала на 11,1% до 42,5 млн тонн. За год добыча нефти снизилась в общей сложности до 512,68 млн тонн.
Год назад Россия побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. В 2020 году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии, при этом предложение сырья оказалось в избытке.
Чтобы восстановить ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, договорились организованно снизить добычу почти на 10 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.
В результате добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как жыть-то теперь будем, а? Пропадем ведь!
Дело в том,что мы слишком честные,и соблюдаем ВСЕ свои поставки.НУ да в этом наша Сила.
А по-хорошему надо было бы вообще обрубить на годик все евро-газопроводы для вразумления русофобчиков.А потом цены будут втрое-впятеро...,и мы все наверстаем с прибытком.Финансовым и политическим.
Странно. Обычно при кризисах и пандемиях добыча растёт вверх, раза в три. А так снизилась. Нонсенс.
Ценр. дисп. управление топл.-эн. комплекса. Сидят диспетчеры, насосами на всех скважина России рулят? Или на кофеинои гуще гадают, скока сегодня за бугор было продано?
Дай Бог, чтобы цена на нефть достигла своей реальной стоимости, уровня 1973 года, и осталась на этом уровне навсегда, (и никакие снижения добычи уже не помогут)
Повторять это буду всегда, пока жив!