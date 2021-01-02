Добыча нефти в России снизилась до 10-летнего уровня

12:34 2.01.2021

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Отмечается, что в декабре добыча упала на 11,1% до 42,5 млн тонн. За год добыча нефти снизилась в общей сложности до 512,68 млн тонн.

Год назад Россия побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. В 2020 году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии, при этом предложение сырья оказалось в избытке.

Чтобы восстановить ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, договорились организованно снизить добычу почти на 10 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.