Добыча нефти в России снизилась до 10-летнего уровня

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Отмечается, что в декабре добыча упала на 11,1% до 42,5 млн тонн. За год добыча нефти снизилась в общей сложности до 512,68 млн тонн.

Год назад Россия побила постсовесткий рекорд по добыче, произведя за год 568 млн тонн нефти и конденсата. В 2020 году нефтяной рынок испытал шок падения спроса на фоне пандемии, при этом предложение сырья оказалось в избытке.

Чтобы восстановить ситуацию на рынке, страны ОПЕК+ с участием России, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, договорились организованно снизить добычу почти на 10 млн б/с. На Россию и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России опустилась почти до уровня 10-летней давности: в 2010 году она составила 512,3 млн тонн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.01.2021, 14:36
    Гость: И.В.С.

    Дело в том,что мы слишком честные,и соблюдаем ВСЕ свои поставки.НУ да в этом наша Сила.
    А по-хорошему надо было бы вообще обрубить на годик все евро-газопроводы для вразумления русофобчиков.А потом цены будут втрое-впятеро...,и мы все наверстаем с прибытком.Финансовым и политическим.

  3. 02.01.2021, 14:35
    Гость: Иван Иваныч

    Странно. Обычно при кризисах и пандемиях добыча растёт вверх, раза в три. А так снизилась. Нонсенс.

  4. 02.01.2021, 14:30
    Гость: www

    Ценр. дисп. управление топл.-эн. комплекса. Сидят диспетчеры, насосами на всех скважина России рулят? Или на кофеинои гуще гадают, скока сегодня за бугор было продано?

  5. 02.01.2021, 14:18
    Гость: охотник за бакланами

    Дай Бог, чтобы цена на нефть достигла своей реальной стоимости, уровня 1973 года, и осталась на этом уровне навсегда, (и никакие снижения добычи уже не помогут)
    Повторять это буду всегда, пока жив!

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