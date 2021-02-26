Андрей Ховратов: об эффективном обучении в условиях кризиса

11:16 26.02.2021

Сложно припомнить, чтобы в детском саду, в школе или в институте кто-то обучал нас тому, как заботиться о своих финансах, создавать пассивные источники дохода или создавать хороший бизнес

Стоит ли удивляться что люди, взрослые люди, с образованием и работой буквально не способны контролировать свою жизнь, свои финансы, не способны планировать свое будущее.

Бизнесмен, многопрофильный профессиональный инвестор, коуч, бизнес-тренер с многолетним стажем а также создатель Образовательного проекта “Академии Частного Инвестора” - Андрей Федорович Ховратов - уверен, что обучение Финансовой и инвестиционной грамотности не поздно начать в любом возрасте. Это та наука, которая способна изменить качество жизни, статус, и самовосприятие! Более того обучаться инвестированию можно и не имея капитала для инвестиций.

Академия Частного Инвестора - что это



Представьте себе учебное заведение, где знания понятны каждому, где вы сами выбираете режим изучения материала, где безопасно и комфортно можно получать актуальную информацию, как офлайн, так и онлайн. Это и есть “Академия Частного Инвестора”, которую создал Андрей Ховратов.

• Главная задача Академии Частного Инвестора - это дать просвещение всем людям по Финансовой и инвестиционной грамотности.

Огромное количество людей сегодня финансово безграмотны, а вопрос о том, чтобы включить в образовательную программу уроки “о деньгах” так и остается открытым. В 2011 году на базе Академии было создано несколько Обучающих Информационных Курсов, которые на 90% основаны на опыте автора.

Это и финансовый ЛикБез, где знания даются с самого начального уровня, и более углубленные курсы для инвесторов со стажем. В свою очередь, это делает обучение доступным для людей любого возраста, любой профессии, уровня дохода и подготовки. О новостях и событиях, а также о том, как эффективно управлять своими деньгами вы можете прочесть в личном блоге автора.

Как проходит обучение, и что вы получаете на выходе



Обучение в Академии возможно в формате онлайн, что очень важно сегодня - во времена агрессивного вирусного фона и всемирной пандемии. Формат обучения в этом режиме давно зарекомендовал себя как удобный вариант для тех, кто ценит свое время и силы.

• Возможны и встречи офлайн в офисах, которых уже множество по всему миру. А в офисе Москва-Сити встречи проходят практически каждый день.

Оплачивая Образовательный Курс, студент получает доступ к определенным теоретическим материалам и обучающим видео. В зависимости от того, какой Образовательный курс приобретен, состав курса может быть увеличен.

Самостоятельно определяя темп учебного процесса, и распределяя даты сдачи “экзаменов”, человек становится более независимым и учится принимать решения. В любом случае, знания, которые даются в процессе, являются основой для формирования навыков финансовой и инвестиционной грамотности и дальнейшего развития студента.

Гений финансов - бизнес-тренажер или увлекательная игра



Одной из важных разработок Андрей Ховратов называет уникальный денежный тренажер - Гений Финансов.

Видео об игре «Гений финансов» можно посмотреть на канале здесь.

Игровой трансформационный тренинг с полным погружением на регулярной основе проводится в деловом центре Москва-Сити, в офисе на 35-м этаже Башни Федерации «Запад», а также в офисах представителей.

На сегодняшний день уже существует коробочная версия игры, доступная для каждой семьи. Вы можете учиться сами и обучать науке финансовой грамотности своих детей, приобретя настольную версию “Гений финансов”.

Уже на подходе выпуск онлайн-версии игры, где можно будет обучаться под руководством наставника или же собираться группой игроков и соревноваться в кругу участников.

• Одновременно за игровым столом может быть до 10 участников.

• Одна образовательно-игровая сессия длится около 4-6 часов.

• Этого вполне достаточно, для того, чтобы отследить то, как вы строите свои финансовые стратегии.

• Данный тренажер обнажает характер, финансовые привычки, позитивные и негативные финансовые установки.

• Соответственно, есть возможность тут же их исправить, чтобы не повторять ошибок в будущем.

В рамках данного тренинга у участников появляется возможность посмотреть на себя со стороны и получить обратную связь от опытного бизнесмена. Очень многие игроки после нескольких сессий финансового тренажера уже готовы создавать перспективный и прибыльный бизнес, получив для этого необходимые финансовые и инвестиционные навыки и привычки.

Финансовый тренажер для многих стал настоящим откровением, трансформацией, способом коммуникации с предпринимателями и главное - источником развития финансового интеллекта!

Андрей Ховратов уверен что в ближайшие несколько лет Игра Гений Финансов станет одной из популярных интеллектуальных игр, которые будут актуальны и в условиях общеобразовательных учебных заведений.

Автор считает, что лучше учиться на ошибках, совершая их на игровом поле, чем в реальной жизни.