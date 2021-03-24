Власти планируют предложить бизнесу аренду тайги
Российские власти планируют сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов».
«На долю России приходится 20% мировых лесов. <...> У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода», — приводит слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова РБК.
По данным издания Bloomberg, российские власти планируют создать цифровую платформу, которая соберет информацию о способности тайги поглощать углекислый газ, полученную со спутников и беспилотников. Затем участки тайги, которая в последние годы пострадала от природных пожаров, будут сдавать компаниям в аренду для высаживания деревьев. При получении положительных данных об уменьшении уровня углекислого газа эти компании получать возможность создать «углеродный кредит» и реализовывать его на цифровой торговой площадке.
Власти надеются, что этот план также может уменьшить критику в адрес России «в связи с ее скромными усилиями по борьбе с изменениями климата в преддверии переговоров в ООН в конце этого года», отметил Bloomberg. Россия уже долгое время претендует на расширение льгот в рамках переговоров по климату с учетом потенциала ее лесов по поглощению углерода, в которых, по ее оценкам, произрастают 640 млрд деревьев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кремль ,воруя деньги реальные, предлагает лохам перспективу получать деньги виртуальные.
Что за супер еврей завелся в Кремле?
Он надысь предложил лохам покупать обесцененные акции Газпрома, новое издание Энштейна в областиь теории и практики мошенничества. До чего хитер умен,ну, прямо Вассерман.
А вот затем развернемься и начнем кислород качать. Уже 30 лет сплошная маниловщена, а последнии 10 с майскими указами покорили всех.
теперь он будет еще десять лет ! распродавать и сдавать в аренду все что пренадлежит всему народу как уголь газ нефть и драгметаллы
Все, хана русской тайге. И сюда добрались, уроды. Итак браконьеры пилят и варварски жгут тайгу, а теперь все это узаконят. Бедная Россия...
и не дождусь, когда мне предложат аренду Кремля.