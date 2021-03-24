Власти планируют предложить бизнесу аренду тайги

Российские власти планируют сдавать участки тайги в аренду под лесопосадку и продажу «углеродных кредитов».

«На долю России приходится 20% мировых лесов. <...> У нас есть возможность превратить их в крупный центр улавливания углерода», — приводит слова министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова РБК.

По данным издания Bloomberg, российские власти планируют создать цифровую платформу, которая соберет информацию о способности тайги поглощать углекислый газ, полученную со спутников и беспилотников. Затем участки тайги, которая в последние годы пострадала от природных пожаров, будут сдавать компаниям в аренду для высаживания деревьев. При получении положительных данных об уменьшении уровня углекислого газа эти компании получать возможность создать «углеродный кредит» и реализовывать его на цифровой торговой площадке.

Власти надеются, что этот план также может уменьшить критику в адрес России «в связи с ее скромными усилиями по борьбе с изменениями климата в преддверии переговоров в ООН в конце этого года», отметил Bloomberg. Россия уже долгое время претендует на расширение льгот в рамках переговоров по климату с учетом потенциала ее лесов по поглощению углерода, в которых, по ее оценкам, произрастают 640 млрд деревьев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.03.2021, 14:50
    Гость: Ссссс!!!!!!!!

    Кремль ,воруя деньги реальные, предлагает лохам перспективу получать деньги виртуальные.
    Что за супер еврей завелся в Кремле?
    Он надысь предложил лохам покупать обесцененные акции Газпрома, новое издание Энштейна в областиь теории и практики мошенничества. До чего хитер умен,ну, прямо Вассерман.

  2. 24.03.2021, 14:36
    Гость: всё вырубили и сожгли во славу китая

    А вот затем развернемься и начнем кислород качать. Уже 30 лет сплошная маниловщена, а последнии 10 с майскими указами покорили всех.

  3. 24.03.2021, 14:00
    Гость: екатерина

    теперь он будет еще десять лет ! распродавать и сдавать в аренду все что пренадлежит всему народу как уголь газ нефть и драгметаллы

  4. 24.03.2021, 13:44
    Гость: Гость

    Все, хана русской тайге. И сюда добрались, уроды. Итак браконьеры пилят и варварски жгут тайгу, а теперь все это узаконят. Бедная Россия...

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